Покорение космоса, всесоюзные стройки, ядерное оружие - середина 20 века стала временем грандиозных событий и научных открытий. Особые надежды возлагали на атомную энергию. В СССР с помощью ядерных взрывов увеличивали добычу полезных ископаемых, устраняли аварии и даже пытались повернуть реки вспять. Программа получила название «Ядерные взрывы для народного хозяйства», или «Программа №7». Всего с 1965 по 1988 годы в Советском Союзе произвели 124 мирных ядерных взрыва. Один из них прогремел в Ставропольском крае 26 сентября 1969 года. Корреспондент «Комсомольской правды» пообщался с участниками тех событий и узнал, приходится ли нам сегодня расплачиваться за авантюрные проекты прошлого.

«По земле, как по воде, шли огромные волны!»: как на Ставрополье взорвали ядерную бомбу 00:00 00:00

РАССКАЗЫВАТЬ ОБ ЭТОМ БОЯТСЯ ДО СИХ ПОР

- После аварии в Чернобыле детей из Припяти вывозили в санатории. Так вот, одну партию отправили к нам в село Лесная дача. Когда автобусы проезжали эти места, неожиданно сработали дозиметры. Колонна развернулась и поехала назад! - Виктор Черноусов показывает на поля. - А ведь на тот момент уже почти 20 лет прошло после взрыва. Эту историю мне рассказала знакомая-врач. Но она никогда в жизни ничего не подпишет и на камеру не скажет, боится до сих пор.

Виктор Черноусов - один из участников ядерного взрыва на Ставрополье, Почетный работник газовой промышленности. В 1968 году его, студента выпускного курса нефтяного техникума, зачислили оператором на газовый промысел №2 Светлоградского газопромыслового управления. В 60-х годах здесь как раз началась разработка нового Тахта-Кугультинского газового месторождения.

- В сутки добывали до 3,5 миллиона кубических метров газа. С месторождением в Рыздвяном, конечно, не сравнится (в поселке расположено самое большое газохранилище в мире - Ред.), но на район хватало.

Евгений Воробьев и Виктор ЧерноусовФото: Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ

Ипатовский район Ставропольского края - место известное. В свое время на весь Союз прогремел местный метод возделывания земли. Надеялись, что и месторождение станет одним из крупнейших. Увеличить добычу газа планировали с помощью подземного ядерного взрыва.

- Да, надежд на это месторождение было много, - подтверждает Евгений Воробьев, еще один свидетель ядерного взрыва, работавший в те годы водителем начальника промысла. - Я на пару лет старше Вити и застал все это. Кроме нас уже никого не осталось.

В салон автомобиля, в котором мы едем на место взрыва, врывается горячий ставропольский ветер. На коленках тихо потрескивает надежный советский дозиметр. Через пару минут прибор издает резкий пронзительный писк. «Неужели радиация?!» - волнительная мысль проносится в голове. Спустя мгновение - снова мирный треск. Видимо, случайная частичка залетела, пока все в норме. Едем дальше.

Евгений Воробьев и Виктор Черноусов на месте взрыва возле фонтанной арматурыФото: Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ

ВЗРЫВ №14

В Ипатовском районе жарко, как в ядерном реакторе. Но вместо гробовой тишины атомов - шум колышущейся пшеницы и стрекот насекомых. Чтобы не пробить дно машины, пробираемся через поля не спеша- дороги как таковой нет.

Место взрыва находится недалеко от села Кевсала. Никаких огромных воронок и выжженной земли здесь нет. Лишь незасеянный участок и торчащая из земли странная конструкция - фонтанная арматура, как называют ее газовики.

- Ты посмотри, какая необычная, - Виктор Черноусов воодушевленно хлопает по стальной штуковине. - А погляди на кондуктор, труба намного больше стандартной!

Подхожу к другим скважинам. Действительно, наша, ядерная, немного шире - связано это с ядерным зарядом, который нужно было безопасно поместить на глубину более чем в 700 метров.

Вот так выглядит обычная фонтанная арматураФото: Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ

- Подготовительные работы начались примерно за год до взрыва. Административные здания заняли москвичи. Поставили высокие заборы, вокруг ходили автоматчики, - вспоминает Виктор Черноусов. - Всем было понятно - готовится что-то необычное. Вертолеты прилетали по несколько раз в день, привозили оборудование и людей. Все в черном, не отличишь, кто военный, а кто академик. Женя их возил.

- Спрашивать, кого возим, было не принято, - уточняет Евгений Воробьев. - Одно могу сказать: спирту они выпили знатно тогда.

- Отчищались от радиации? - пытаюсь строить из себя знатока. Сериал о Чернобыле я тоже смотрел.

- Да какой там. От жен оторвались!

Место взрыва находится не так далеко от СтаврополяФото: Мария КУРОВА

В «Программе №7» ставропольскому взрыву присвоили номер 14, а объект назвали «Тахта-Кугульта». Скважину бурили около месяца. Работами занимались приезжие специалисты из Москвы. Примерно в 700 метрах от скважины устроили пункт управления - вырыли бункер, установили передовую технику. Работали на объекте и местные. Виктора Черноусова включили в бригаду подготовки к взрыву.

- 24 и 25 сентября с нами работал сотрудник КГБ. Вместе с ним мы проехали по всем скважинам, проверили, чтобы не было протечек. Уже поздно вечером нам сказали готовиться - завтра будет взрыв.

«МАШИНЫ БРОСАЛО, КАК ЩЕПКИ»

Атомную бомбу везли глубокой ночью. Дороги в районе перекрыли, посторонних не пускали. Тракторами заранее сделали специальный съезд в поле, засыпали все неровности.

- Впереди колонны ехал КрАЗ, рыжий такой мужичок был за рулем, - рассказывает Евгений Воробьев. - Сам же заряд везли в длинной машине, типа ЗИЛ-164. Очень медленно ехали, аккуратно.

Работы в день взрыва, 26 сентября 1969 года, начались рано. Непосредственные участники отправились к скважине. В их числе оказался и водитель Евгений Воробьев. Аварийная бригада, в состав которой попал Виктор Черноусов, ожидала на промысле в Кевсале. Сбор назначили на 7 часов утра.

- Когда мы подъехали, буровики наперебой рассказывали, что за сутки до взрыва американцы по радио передали, что в городе Кевсала Ставропольского края произведут подземный атомный взрыв. Смеялись, что село назвали городом, - вспоминает Виктор Сергеевич. - Страха не было, но время тянулось очень медленно.

Перед взрывом сотрудники ГАИ в районе перекрыли дороги. Если бы этого не сделали, аварий на трассе избежать бы вряд ли удалось.

Ядерный взрыв на Ставрополье.Рассказывает Виктор Черноусов

В 10 часов 5 минут машину сильно затрясло, рабочие выскочили и не поверили своим глазам - по земле пошли волны! Еще более устрашающую картину увидел Евгений Воробьев, который находился в районе пункта управления:

- Взрыв был очень мощный. Все рванули из укрытия, а там такое зрелище, которое я никогда в жизни не забуду: по земле идут огромные волны, как по воде! Всего было три волны амплитудой по полметра. Машины бросало и качало, как щепки. Так это взорвали 10 килотонн (для сравнения на Хиросиму американцы сбросили бомбу в 13 килотонн - Ред.), а ведь, как мы потом узнали, хотели заложить заряд в 20 килотонн! Даже представлять не хочу, что бы тогда здесь было.

После взрыва в газовом городке лопнул дом. Фото: Виктор Черноусов

МЕДИССЛЕДОВАНИЙ НЕ БЫЛО

Через 20 минут после взрыва на промысле прозвучала команда «Аварийная бригада на выезд!». От ударной волны произошла утечка на одной из скважин по соседству. Ликвидация заняла около 2 часов. Не удалось избежать разрушений и в ближайших селах.

О том, что в Кевсале будет взрыв, местное население предупредили заранее, но про ядерный заряд не распространялись. Как и о возможном превышении радиационного фона. Лишь запретили приближаться к зданиям на высоту падающих стен. Никакой эвакуации, как и медицинских исследований, не проводили.

- Осень же была, люди закруток понаделали: огурчики, помидорчики. А тут взрыв! Все банки из подвалов повытаскивали, кто-то бочонок с вином выкатил, - смеется Евгений Воробьев.

На этом месте после взрыва сорвало струну на фонтанной арматуреФото: Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ

Благодаря разъяснительной работе паники и травм среди населения удалось избежать. А вот здания не все выдержали ударную волну.

- Дымоходы посыпались во многих домах, администрация потом чинила за свой счет. А в нашем газовом городке лопнул 16-квартирный двухэтажный дом. Его только-только достроили для работников. Как сейчас помню, у меня в одной комнате рука в дырку пролазила, - Евгений Григорьевич показывает мощную рабочую ладонь. - Но ничего, стяжку сделали, цемент залили, скобы поставили. До сих пор дом стоит!

ФОНИТ ЛИ МЕСТО ВЗРЫВА

За все время нашей поездки дозиметр лишь один раз издал предупреждающий звук. Все остальное время - спокойный треск. Возле самой скважины все также оказалось в норме - 10-25 микрорентген в час - на уровне естественного фона для этих мест.

На месте взрыва все спокойноФото: Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ

- Может быть, сейчас и нет превышения, но по личным ощущениям, у нас в районе многие умирают от онкологических заболеваний. Вон чабан здесь пас овец, все вынюхивал что-то. Так нет его уже в живых, - жалуется Виктор Черноусов. - Тут же грунтовые воды, вдруг в них что-нибудь попадает. Да и газ зараженный мог просочиться в действующие месторождения. А ведь у нас в районе готовят на этом газе!

О том, что в Кевсале полвека назад произошел подземный ядерный взрыв, знают не все местные жители. Это событие стало чем-то вроде легенды.

- У меня сосед-прокурор Пал Сергеевич. Я его раньше все спрашивал: «Ну, ты-то должен знать, что там у нас с радиацией», - говорит Виктор Черноусов. - Он всегда отвечал, мол, жалобы от населения были, проверки проводились, но подробности знать не надо. Да как не надо, я там всю жизнь проработал!

Дозиметр лишь тихо потрескивал. Все в нормеФото: Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ

Судя по материалам, которые есть в открытом доступе, все работы по «Программе №7» тщательно контролировали. Хотя и без происшествий не обходилось: в 4 случаях произошли внештатные ситуации, в результате которых территории вокруг взрывов оказались сильно загрязнены. В некоторых местах фонит до сих пор. В Ставропольском крае загрязнений и превышения радиоактивных веществ не отмечалось. Как было на самом деле, сейчас сказать сложно.

- Самое интересное, взрыв совершили, чтобы увеличить добычу газа. Так ничего не получилось, эффекта не было, - Виктор Сергеевич напоследок еще раз по-свойски хлопает фонтанную арматуру. - Вот и возникают вопросы: стоило ли рисковать и на самом ли деле причина взрыва была в интенсификации добычи газа?

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Вячеславу Докучаеву, ведущему сотруднику Института ядерных исследований РАН:

- Мирные ядерные взрывы использовались в разных целях. К примеру, для геофизических исследований. При взрыве идет ударная волна через породы, которая дает информацию о залежах полезных ископаемых. Еще использовали, чтобы оживить нефтяные пласты или сделать большие каверны для хранения газа или отходов. Ядерные взрывы - в 10 тысяч раз мощнее обычной взрывчатки. Задачи всегда ставились многоплановые - параллельно проверяли надежность ядерных зарядов. Оправдано ли это было? Сложно судить. Я думаю, что - нет. Сейчас часть мест, где были взрывы, использовать нельзя. Но в то же время эта программа дала много информации ученым о свойствах ядерных зарядов и земной коры.

ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по СК Наталья Шаповалова:

- Исследования проб почвы на содержание природных и техногенных радионуклидов в стационарных мониторинговых точках свидетельствуют об отсутствии на территории Ставропольского края гигиенически значимого техногенного радиоактивного загрязнения почв. Качество питьевой воды по радиологическим показателям (включая содержание природных радионуклидов в воде подземных водоисточников) за последние 5 лет остается стабильным. В целом радиационная обстановка в 2018 году оставалась стабильной и не отличалась от предыдущих лет по всем подлежащим контролю показателям радиационной безопасности. Структура доз облучения населения, по сравнению с предыдущим пятилетним периодом не претерпела заметных изменений.

ЧТО С ОНКОЛОГИЕЙ

- По итогам 2018 года в Ипатовском городском округе заболеваемость онкологией оказалась немного выше средней по краю - 440 случаев на 100 тысяч. Это не вновь выявленные случаи, а общая заболеваемость населения, - говорит главный хирург Минздрава СК Энвер Байчоров. - Но при этом в Ставрополе - 451,9. Вообще в Ставрополе и Пятигорске заболеваемость традиционно немного выше, чем в среднем по региону.

Заболеваемость в Ипатовском городском округе не выше средней по краюФото: Мария КУРОВА

Ядерный взрыв на Ставрополье обсудим на радио «Комсомольская правда» (105,7FM в Ставрополе, 88,8 FМ в регионе КМВ) 26 сентября в 11.00