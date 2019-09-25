Плантации дыни и конопли: из рабства на Ставрополье спасли семь узбеков

Активисты волонтерской организации «Альтернатива» вызволил из рабства семь уроженцев Узбекистана. Мужчины приехали работать по трудовому договору, но заказчик, отобрав документы, взял их в рабство.

В таких условиях жили пленные. Фото: "Альтернатива"

Узбекистанцы жили в бахчевом поле в наспех сооруженном бараке, похожем на неказистую палатку. Трудились они денно и нощно, но ничего за это не получали. Не было даже возможности выехать за пределы сельскохозяйственного угодья — рабовладелец держал своих жертв под строгим контролем.

На «Альтернативу» вышел родственник одного из заточенцев, которой и дозвонился ему. Мужчина не мог объяснить, где он, но сотрудники «Альтернативы» установили примерное местонахождение. Им удалось оговорить с узбеком план спасения: невольнику надо было незаметно сбежать из лагеря и спрятаться в намеченном месте, чтобы координатор из Дагестана вместе с полицейскими забрал его.

Кухня пленных. Фото: "Альтернатива"

- Со слов пострадавших узбекистанцев, помимо дынь, которые они там выращивали, на поле был отдельный участок с коноплёй. Видимо, кто-то из бригадиров решил таким образом подзаработать, - говорят в «Альтернативе».

Факт выращивания конопли заинтересовал правоохранительные органы. Но когда спасители приехали на место, никаких следов незаконной плантации не осталось. Как объясняют это в «Альтернативе», бригадиры быстро заметили исчезновение подневольного работника и, заподозрив неладное, уничтожили улики. «Наказания за рабство они не боялись», - пишут волонтеры организации.

Хотя многое указывало на то, что это было действительно рабство. Например, паспорта, которые не отдавали узбекистанцам. Самое большое наказание за это мог получить работодатель Станислав, причисленный «Альтернативой» к крупной корейской диаспоре.

Узбеки были грязными и уставшими. Фото: "Альтернатива"

Как только мужчин освободили, они не поехали обратно к себе, на время поселившись в ставропольском селе Ачикулак Нефтекумского района. Задержаться в России трудовые мигранты решили за тем, чтобы получить положенную зарплату. Для этого они написали заявление в полицию.

- В конечном итоге выяснилось, что никакого суда не будет, потому что Станислав договорился с пострадавшими и выплатил каждому из них по 30000 рублей. После этого они благополучно вернулись к себе в Узбекистан, - докладывают волонтеры «Альтернативы».