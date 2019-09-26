Кавказская красавица без пальцев стала лучшим фудблогером России

Пятигорчанка Ирина Смирнова стала лучшим футблогером страны. Девушка родилась без пальцев на левой руке, но это не помешало ей претворить мечту в жизнь и стать эталоном домохозяйки. Очаровательная, лёгкая, улыбчивая, смешливая мастерица учит подписчиц готовить быстро, но с изюминкой. Фантазия позволяет девушке создавать интересные, простые, но невероятно вкусные блюда.

_irina__smirnova_ Раки путь к сердцу мужчины. Рецепт Ирины Смирновой

31-летняя Ирина никогда и подумать не могла, что обретёт популярность благодаря кулинарному мастерству. Очаровательная армянка родилась в Баку, но переехала в Пятигорск, чтобы стать лингвистом. Кавказская красавица с удовольствием занималась своей работой. Но пришло время декретного отпуска: Ирина решила разнообразить свою жизнь и завела страничку в Instagram.

_irina__smirnova_ Рыба по-королевски от Ирины Смирновой

Особое внимание, конечно, привлекала левая рука девушки. Ирина признавалась, что сначала стеснялась её. И даже рассказала, что «особенность» можно было ликвидировать в раннем детстве. Но врачи отсоветовали.

—Они сказали, что ребёнка мучить не нужно, а лучше научить просто жить с этим. И родители просто учили меня справляться со всеми препятствиями самостоятельно — иногда через силу, через боль. Помню, было сложно собирать мусор веником и совком, их же в разных руках нужно держать. Я обижалась, спрашивала, почему они заставляют это делать меня, хотя есть младшая сестра, у которой две руки. Плакала, говорила, что не хочу, что не могу, что устала и мне больно, — рассказывает подписчикам Ирина.

_irina__smirnova_ Рецепт Царского доширака от Ирины Смирновой

Впрочем, мастерица совершенно не стесняется своей руки, да и миллионная армия подписчиков во всём поддерживает красавицу. Ведь она по-настоящему уникальна не отсутствием пальцев, а безграничной фантазией и виртуозным мастерством.

Ирина Смирнова смело заявляет, что счастлива. Женщина готовит для любимого супруга и трёх замечательных детей. Красавица души не чает в чадах, а они всегда готовы по-достоинству оценить кулинарные проделки своей изобретательной мамы.

_irina__smirnova_ Паста Мания от Ирины Смирновой

Сейчас у мастерицы уже миллион подписчиков. По активности на странице, количеству просмотров и комментариев девушка уверенно заняла первую позицию среди всех фудблогеров страны. И это далеко не конец — девушка надеется, что её фантазии хватит ещё на десятки удивительных, смешных, необычных и красивых блюд, таких как «царский доширак», «летающая паста», «пицца-вулкан» и другие.