2019-09-26T12:22:43+03:00
Общество

Кавказская красавица без пальцев стала лучшим фудблогером России

Рецепты Ирины Смирновой из Пятигорска используют миллионы домохозяек [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Ирина СмирноваИрина СмирноваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Пятигорчанка Ирина Смирнова стала лучшим футблогером страны. Девушка родилась без пальцев на левой руке, но это не помешало ей претворить мечту в жизнь и стать эталоном домохозяйки. Очаровательная, лёгкая, улыбчивая, смешливая мастерица учит подписчиц готовить быстро, но с изюминкой. Фантазия позволяет девушке создавать интересные, простые, но невероятно вкусные блюда.

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Раки путь к сердцу мужчины. Рецепт Ирины Смирновой
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31-летняя Ирина никогда и подумать не могла, что обретёт популярность благодаря кулинарному мастерству. Очаровательная армянка родилась в Баку, но переехала в Пятигорск, чтобы стать лингвистом. Кавказская красавица с удовольствием занималась своей работой. Но пришло время декретного отпуска: Ирина решила разнообразить свою жизнь и завела страничку в Instagram.

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Рыба по-королевски от Ирины Смирновой
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Особое внимание, конечно, привлекала левая рука девушки. Ирина признавалась, что сначала стеснялась её. И даже рассказала, что «особенность» можно было ликвидировать в раннем детстве. Но врачи отсоветовали.

—Они сказали, что ребёнка мучить не нужно, а лучше научить просто жить с этим. И родители просто учили меня справляться со всеми препятствиями самостоятельно — иногда через силу, через боль. Помню, было сложно собирать мусор веником и совком, их же в разных руках нужно держать. Я обижалась, спрашивала, почему они заставляют это делать меня, хотя есть младшая сестра, у которой две руки. Плакала, говорила, что не хочу, что не могу, что устала и мне больно, — рассказывает подписчикам Ирина.

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Рецепт Царского доширака от Ирины Смирновой
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Впрочем, мастерица совершенно не стесняется своей руки, да и миллионная армия подписчиков во всём поддерживает красавицу. Ведь она по-настоящему уникальна не отсутствием пальцев, а безграничной фантазией и виртуозным мастерством.

Ирина Смирнова смело заявляет, что счастлива. Женщина готовит для любимого супруга и трёх замечательных детей. Красавица души не чает в чадах, а они всегда готовы по-достоинству оценить кулинарные проделки своей изобретательной мамы.

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Паста Мания от Ирины Смирновой
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Сейчас у мастерицы уже миллион подписчиков. По активности на странице, количеству просмотров и комментариев девушка уверенно заняла первую позицию среди всех фудблогеров страны. И это далеко не конец — девушка надеется, что её фантазии хватит ещё на десятки удивительных, смешных, необычных и красивых блюд, таких как «царский доширак», «летающая паста», «пицца-вулкан» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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