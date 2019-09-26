«Пришёл в офис с ножом — убивать»: Почему брошенный муж зверски зарезал 22-летнюю красавицу

Во Владикавказе произошло жуткое преступление, которое заставило содрогнуться даже самых стойких. #РегинаЖиви. С этим хештегом жители Северной Осетии и не только, всю неделю переживали за жизнь 22-летней красавицы из республиканской столицы.

История любви Регины Гагиевой на первый взгляд не сильно отличается от историй других кавказских красавиц. Очаровательная и жизнерадостная осетинка влюбилась в сильного защитника, который был старше нее почти на 10 лет.

Едва достигнув совершеннолетия, она вышла за него замуж. Казалось бы красивая сказка со счастливым концом. А когда у пары родился сын-наследник, о котором так мечтают кавказские мужчины, то все считали, что в доме у семьи царит полная идиллия.

близкие Регины вспоминают о ней, как об очень доброй, жизнерадостной девушке

– Она всегда была сдержанной, ни разу при мне не жаловалась на его выходки, не придавала огласке его ужасное поведение, – делится знакомая Регины.

Однако, сильный муж вместо того, чтобы защищать любимую жену, набрасывался на нее кулаками. Причиной такого поведения стала маниакальная ревность. Не выдержав постоянных скандалов, избиений и угроз, измученная девушка обратилась в полицию с заявлением по факту нанесения ей побоев.

Тогда муж-тиран отделался административным наказанием – заплатил 5 тысяч рублей штрафа. Не выдержав домашнего насилия, молодая жена ушла от супруга. Как утверждают родственники девушки, пара была официально разведена. Но даже после этого Регина не смогла избавиться от Вадима. Бывший муж названивал, ревновал к другим мужчинам угрожал.

Самое страшное произошло 18 сентября. Разъяренный мужчина пришел в офис, где работала Регина, устроил скандал. Он безумно ревновал девушку к другим, пусть и права на это уже не имел. Тыкал телефоном, ругался, орал. 22-летняя девушка пыталась объясниться — тщетно. В голове мужчины уже созрел маниакально жестокий план.

Бывший муж зверски зарезал 22-летнюю красавицу из-за ревности к новым кавалерам (18+).

Вадим Техов решил покончить с «изменами» возлюбленной раз и навсегда. Он взял с собой длинный кухонный нож. В приступе ярости, он нанес возлюбленной 10 колотых ран, после чего оставил Регину истекать кровью на полу офиса. С места преступления злоумышленник сбежал, но на следующий день пришел с признаниями в отдел полиции.

По сведениям информационного источника, в момент нападения Вадим был под домашним арестом. На его ноге висел браслет слежения. Правоохранителям предстоит выяснить, почему в день совершения преступления Техов смог покинуть квартиру, и почему сотрудники ФСИН не остановили нарушившего режим убийцу.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и арестовали на два месяца до решения суда. Раненную девушку доставили в реанимацию Владикавказа.

Там врачи республиканской клинической больницы почти неделю боролись за жизнь 22-летней Регины Гагиевой. Жизнь пациентки висела на волоске.

– Наш сын по телефону разговаривал с мужем, который работает реаниматологом в больнице. Потом говорит: «Папа бросил трубку, к ним в больницу привезли девушку «с ужасными ножевыми ранениями». Знакомые ее коллег, плача звонили мне, узнать, как её состояние. Была задета сонная артерия, пробита печень и легкое. Слишком много крови она потеряла.

Жизнь пациентки висела на волоске, несчастная потеряла много крови

Все шесть дней девушка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Кадры жуткого преступления облетели интернет. В сети под снимками красавицы с хештегом #РегинаЖиви тысячи незнакомых людей оставляли молитвы, переживая за здоровье истерзанной девушки.

25 сентября лента запестрила печальным #ОнаНехотелаУмирать. Чудо, в которое все верили, так и не произошло. Девушка, не придя в сознание, умерла в реанимации.

– Это большое горе, которое мы переживаем без комментариев, – сказал директор офиса, в котором произошла трагедия.

Знакомые и близкие Регины вспоминают о ней, как об очень доброй, жизнерадостной девушке.

– Я только сейчас понимаю, какие у нее были серьезные проблемы после развода. Знаю, что у нее от бывшего мужа растет трехлетний сын. И после развода живет у родителей бывшего супруга. Но, как она рассказывала, в любое время может забрать малыша, погулять с ним. У нас в Осетии есть такая традиция, что после развода ребенок остается у мужа, – делится знакомая девушки.

Сейчас подозреваемый Вадим Техов находится в СИЗО. После смерти бывшей жены, уголовное дело переквалифицируют на гораздо более строгую статью — «убийство», или «нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть». В любом случае, мужчине будет грозить до 15 лет «строгача».

В соцсетях Вадима открыто ненавидят и желают мужчине самого сурового приговора — для жителей республики он стал примером того, как нельзя относиться к собственной супруге. И вообще к женщинам.

Похороны Регины Гагиевой пройдут 27 сентября.