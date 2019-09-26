Гордость или позор: дагестанка с лицом Барби стала одной из самых успешных моделей страны

Её сравнивают с куклой Барби и Анджелиной Джоли. Она — одна из самых красивых моделей России. Она снималась в клипах Егора Крида в роли его избранницы и возлюбленной. Она — маленькая дагестанская девочка из строгой мусульманской семьи, которая предпочла богатую светскую жизнь строгой традиционалистской культуре, в которой её воспитали.

marii212121 Девушка, безусловно, похожа на Барби

Мариан Пашаева родилась 27 марта 1997 года в Махачкале. С самого детства девочка потрясала и покоряла своей красотой. Глаза, цвета высокогорных озёр, нежный цветок улыбки и непокорные тёмные волосы.

Но культура, в которой она росла, не могла дать юной красавицы главного — свободы. Поэтому Мариан сбежала из родного Дагестана в Северную Осетию, а потом в Москву. При чём родители девушки возражали против выбора дочери, но удержать своё чадо не смогли.

Уже в шестнадцать-семнадцать лет девушка стала не только звездой Instagram. Помимо тысяч восхищённых подписчиков, её уникальную внешность заметили продюсеры Егора Крида. Девушка снялась в его клипе «Будильник» в роли официантки, ставшей избранницей певца.

marii212121 Мариан Пашаева не стесняется демонстрировать красоту своего тела

С первой ролью к Мариан пришла настоящая слава: контракты от модельных агентств, роскошная жизнь в столице и десятки тысяч подписчиков в соцсетях. Девушка совершенно не стеснялась их радовать снимками, демонстрируя не только безупречное личико, но и идеальное тело. Впрочем, культура, в которой она выросла, всё же не позволяла ей заходить за определённые рамки, хоть и не останавливала её.

Не удержало воспитание Мариан и от пластических операций — хоть сама девушка и не признаётся, но над формой её носа, губами и овалом лица явно поработали хирурги.

Егор Крид - Будильник.Дебют Мариан Пашаевой в роли девушки Егора Крида

В 2017 году девушка снова появилась в клипе Егора Крида. Мариан сыграла главную роль, снова став избранницей певца в видео на песню «Не могу». На вопросы вездесущих журналистов, девушка спокойно отвечала, что никакой связи между ней и Егором нет.

Сейчас Мариан продолжает успешную карьеру модели, закрепив за собой титулы «русской Барби» и «двойника Анджелины Джоли», пусть цвет её волос и не позволяет говорить о полном сходстве. У модели почти 600 тысяч подписчиков, которые не устают восхищаться её красотой.

Мариан, безусловно, прибегала к помощи пластических хирурговФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот только на своей малой родине Мариян успешной и прекрасной не считают. Дагестанцы считают, что красавица предала традиции, ведёт себя чрезвычайно «распущено и дерзко», выставляя напоказ своё тело. «Где твоя семья, твои братья» — вот самый распространённый вопрос. За ним, часто, следуют ругань и хамство вперемешку с неумолимым осуждением.

Но дагестанка к этому привыкла — она не обращает внимания на подобные выпады. Ведь Мариан добилась свободы и успеха, о которых мечтала.