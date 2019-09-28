Абоненты МТС теперь могут звонить и отправлять SMS по Wi-Fi и через LTE-сети

Теперь абоненты МТС Ставрополья смогут звонить и отправлять SMS через LTE-сеть и Wi-Fi. Это позволит разговаривать и пользоваться 4G-интернетом одновременно, а в поездках за границу не переплачивать за роуминг!

Но обо всем по порядку. Что нужно, чтобы получить преимущества? Для этого достаточно быть абонентом МТС и иметь смартфон с поддержкой технологий VoLTE, Wi-Fi Calling и SMSoIP.

Как это работает и сколько стоит?

Благодаря VoLTE вы можете разговаривать и пользоваться интернетом, например, пролистывать ленту Instagram одновременно. Этот сервис бесплатный и не требует дополнительных настроек. Он включается автоматически на популярных моделях смартфонов Samsung, Apple, Sony, Huawei и других.

Вызовы и SMS через VoLTE тарифицируются так же, как обычные вызовы и SMS. За границей VoLTE работать не будет. Телефон будет использовать для связи только мобильный интернет, но он не тарифицируется.

Wi-Fi Calling дает возможность звонить со своего номера даже там, где нет домашней сети, но есть Wi-Fi. Эта опция пригодится в зарубежных поездках, весь стоимость минуты будет такой, будто вы никуда и не уезжали! В поездках по России эту функцию разумнее отключить в настройках телефона.

Еще одна удобная опция – SMSoIP. Она позволяет отправлять SMS-сообщения через 4G-интернет или Wi-Fi.

Если ваш смартфон поддерживает технологии VoLTE и Wi-Fi Calling, то нужно подключить бесплатную услугу «Интернет-звонки». Это можно сделать через приложение «Мой МТС» или ввести в режиме набора номера команду *111*6#

ВАЖНО

Звоня с помощью VoLTE или Wi-Fi Calling на городские номера своего города и области, помните, что набирать номер нужно в полном формате — с кодом города. Например, для того, чтобы ярославцу позвонить в справочную местного автовокзала, нужно набрать +7-485-267-40-80, а не просто 67-40-80. Если ваш телефон поддерживает VoLTE и вы набрали номер в неверном формате, то услышите автоответчик, который сообщит об этом.

Если вы не хотите пользоваться VoLTE и Wi-Fi Calling — просто отключите эти функции в настройках своего смартфона. Также можно отключить услугу «Интернет-звонки» в приложении «Мой МТС» или командой *111*6*01#