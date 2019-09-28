2019-09-28T12:33:24+03:00
Общество

Абоненты МТС теперь могут звонить и отправлять SMS по Wi-Fi и через LTE-сети

Это позволит пользоваться интернетом во время разговора и экономить в зарубежных поездках
Поделиться:
Теперь абоненты МТС Ставрополья смогут звонить и отправлять SMS через LTE-сеть и Wi-FiТеперь абоненты МТС Ставрополья смогут звонить и отправлять SMS через LTE-сеть и Wi-FiФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Теперь абоненты МТС Ставрополья смогут звонить и отправлять SMS через LTE-сеть и Wi-Fi. Это позволит разговаривать и пользоваться 4G-интернетом одновременно, а в поездках за границу не переплачивать за роуминг!

Но обо всем по порядку. Что нужно, чтобы получить преимущества? Для этого достаточно быть абонентом МТС и иметь смартфон с поддержкой технологий VoLTE, Wi-Fi Calling и SMSoIP.

Как это работает и сколько стоит?

Благодаря VoLTE вы можете разговаривать и пользоваться интернетом, например, пролистывать ленту Instagram одновременно. Этот сервис бесплатный и не требует дополнительных настроек. Он включается автоматически на популярных моделях смартфонов Samsung, Apple, Sony, Huawei и других.

Вызовы и SMS через VoLTE тарифицируются так же, как обычные вызовы и SMS. За границей VoLTE работать не будет. Телефон будет использовать для связи только мобильный интернет, но он не тарифицируется.

Wi-Fi Calling дает возможность звонить со своего номера даже там, где нет домашней сети, но есть Wi-Fi. Эта опция пригодится в зарубежных поездках, весь стоимость минуты будет такой, будто вы никуда и не уезжали! В поездках по России эту функцию разумнее отключить в настройках телефона.

Еще одна удобная опция – SMSoIP. Она позволяет отправлять SMS-сообщения через 4G-интернет или Wi-Fi.

Если ваш смартфон поддерживает технологии VoLTE и Wi-Fi Calling, то нужно подключить бесплатную услугу «Интернет-звонки». Это можно сделать через приложение «Мой МТС» или ввести в режиме набора номера команду *111*6#

ВАЖНО

Звоня с помощью VoLTE или Wi-Fi Calling на городские номера своего города и области, помните, что набирать номер нужно в полном формате — с кодом города. Например, для того, чтобы ярославцу позвонить в справочную местного автовокзала, нужно набрать +7-485-267-40-80, а не просто 67-40-80. Если ваш телефон поддерживает VoLTE и вы набрали номер в неверном формате, то услышите автоответчик, который сообщит об этом.

Если вы не хотите пользоваться VoLTE и Wi-Fi Calling — просто отключите эти функции в настройках своего смартфона. Также можно отключить услугу «Интернет-звонки» в приложении «Мой МТС» или командой *111*6*01#

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
16-летний подросток в Дагестане убил отца
Белка атаковала детскую коляску в Ставрополе
На Ставрополье объявлено экстренное предупреждение
В Ингушетии мужчина подобрал потерянный силовиками пулемет и принес в полицию
В Дагестане осудят депутата с приятелем за "отмывание" земли на 270 млн
Через 7 лет новым сенатором от Ставрополья стал военный
Правительство Ставрополья ушло в отставку
Во Владикавказе проверят полицейских, которые не защитили Регину Гагиеву от бывшего мужа
«ЕвроХим» признан компанией с лучшей репутацией в химической отрасли России
Видео: два кабардинских индюка отобрали мяч у мальчишек и гоняют в футбол
Во Владикавказе похоронили жестоко зарезанную бывшим мужем Регину Гагиеву
На Ставрополье руководитель фирмы разорил ее на 27 млн рублей
На Ставрополье две девушки умерли от отравления угарным газом
В Ставрополе кот припарковал машину
На Ставрополье появится «Нулевой километр любви»
Ставропольский драмтеатр приготовил 3 новых спектакля в 175-ом сезоне
В Северной Осетии газовики проводят рейды по домам абонентов
Новый сквер с ротондой и амфитеатром открыт в Ставрополе
Дагестанская девушка спасла жизнь малышу, страдающему раком крови
Оставил сыновей и жену, погибнув в 34 года: на Ставрополье отпели воина спустя 78 лет
Замдиректора сельхозфирмы на Ставрополье обвиняется в присвоении зерна
В Ставрополе закончили подготовку к зиме
Две женщины подрались на борту самолета "Москва-Минводы"
Погода на выходные: ливни и холода идут на Ставрополье
Ставрополец изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил без сознания на трассе