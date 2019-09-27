Спецназ накрыл крупную группировку вербовщиков и финансистов ИГ*

ФСБ, МВД и СК провели масштабную операцию, накрыв экстремистскую ячейку вербовщиков и финансистов ИГИЛ*. Масштабная серия обысков произошла на территории Дагестана, Кабардино-Балкарии, Московской области и Москвы. Задержано девять человек.

— Им предъявлены обвинения по статьям «Организация финансирования терроризма», «Содействие террористической деятельности» и «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической». Все фигуранты заключены под стражу, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Организатор и идейный вдохновитель ячейки родом из Кабардино-Балкарии. Во время своего визита в Египет он принёс присягу террористам. В 2015 году, вернувшись в Россию, он стал искать сообщников. Создав чат в одном из мессенджеров, он стал приглашать туда единомышленников, готовых спонсировать деятельность боевиков на территории Сирии и Ирака. В него вошло около 30 участников.

Задержание финансистов и вербовщиков ИГ*: операция ФСБ и МВД.

— Деньги переводились на банковские карты организатора. А он их пересылал лицам, принимающим непосредственное участие в боевых действиях. Указанные средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения терактов, — говорится в сообщении.

При этом идейный вдохновитель оказался ещё и вербовщиком. С каждым новым участником группы он встречался в подмосковной деревне Кокшино, где заставлял их присягнуть на верность ИГ*. После этого новые члены были обязаны ежемесячно спонсировать боевиков.

— В ходе расследования уголовного дела органами следствия совместно с сотрудниками ФСБ России, а также ГУПЭ МВД России отработаны близкие связи организатора финансирования терроризма и выявлены его соучастники. Указанные лица под тяжестью предъявленных доказательств дали признательные показания, — резюмировали в СК.

Расследование по уголовному делу продолжается.

*ИГ, ИГИЛ — международная террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации