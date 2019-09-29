Самая масштабная многонациональная свадьба в Дагестане попала в Книгу рекордов Гиннесса

В Дербенте сыграли самую масштабную многонациональную свадьбу, на которой одновременно поженились 36 пар 16-ти дагестанских национальностей.

Как рассказал "КП-Северный Кавказ" глава города и автор идеи Хизри Абакаров, невиданное во всем мире событие попало в Книгу рекордов Гиннесса.

- Город Дербент - один из самых старых, и многие его объекты внесены в ЮНЕСКО. То, что сегодня мы делаем, внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Этот торжественный день станет частью нашей истории, не было такого в России и в мире! - подчеркнул мэр Дербента.

В Книгу рекордов Гиннесса попала свадьба в Дагестане.

Прошла масштабная церемония бракосочетания на стадионе "Нарын-Кала". И вход на площадку с молодыми был свободным для всех желающих. Неудивительно поэтому, что наблюдали за всем около 10 тысяч человек.

Большой праздник парам устроили приглашенные ансамбли и местные артисты. Гостями стали также представители духовенства, которые в свою очередь дали напутствие молодоженам, пожелали счастья, любви и всех земных благ.

Накануне мэр Дербента у себя в Instagram пригласил всех желающих отметить самую большую многонациональную свадьбу вместеФото: СОЦСЕТИ

Церемония, несмотря на пасмурную погоду, прошла красиво и очень по-домашнему: с выпущенными в небо голубями, живой музыкой, национальными танцами и, конечно, богатым застольем.