2019-10-01T19:28:22+03:00
Здоровье

«Меня спасла случайность»: как школьная «жиробасина» и «худорба» превратилась в прекрасного фитнес-тренера

Девушка вынесла все - травлю, три диагноза и серьезную травму [фото, видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Чудесные изменения девушки удивляют всех ее знакомыхЧудесные изменения девушки удивляют всех ее знакомыхФото: Евгения СОКОРЕВА
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В подростковом возрасте у ребенка «ломается» не только характер. За свои 19 лет Даша Радюк была и очень полной, и очень худой, а теперь она стала очень и очень. Девушка уходила в крайности не раз, но этому всегда что-то предшествовало.

Недавно, став уже фитнес-тренером премиального клуба, Даша получила травму из-за дикой переработки. За время реабилитации она осмыслила все свои эксперименты с телом и поделилась наболевшим с корреспондентом «КП — Северный Кавказ».

Даша в спортзале Фото: СОЦСЕТИ

Даша в спортзалеФото: СОЦСЕТИ

После бабушкиных пирожков

Даша, как и многие дети до семи лет, была худой. Трудно менять игры на прием пищи, поэтому ребенок недоедал. До тех пор, пока мама не отправила дочь к бабушке на море. В этой поездке Даша вкусила всю прелесть еды и стала есть больше и чаще. У ребенка началось расстройство пищевого поведения: девочка могла умять плитку шоколада за десять минут, только сев за компьютер. И это, конечно, отразилось на фигуре.

- Я тогда считала себя невероятнейшей красоткой. Почему? Мне родители говорили: «Ты самая лучшая, самая прекрасная девочка. На шоколадку!», - вспоминает Даша.

Даша. Еще полненькая Фото: Личный архив героя публикации

Даша. Еще полненькаяФото: Личный архив героя публикации

Одноклассники же думали иначе. Против Даши началась травля, которая разве что не доходила до рукоприкладства.

- «Плюшка», «жиробасина», «жирдяйка» - часто слышала такие фразы за спиной. Относились с пренебрежением. Но помогали мама с папой, они всегда были для меня поддержкой.

Как рассказывает Даша, в семье формировались традиции, связанные с едой. Каждый раз, когда отец возвращался к сидящей в машине девочке, он покупал пиццу. «И я этому радовалась», - отмечает Даша, которая сейчас, перечисляя все ингредиенты пиццы, ужасается. К 13 годам при росте 156 сантиметров она весила 70 килограмм.

В детстве Даша любила копьютерные игры. Очень любила Фото: Личный архив героя публикации

В детстве Даша любила копьютерные игры. Очень любилаФото: Личный архив героя публикации

Волосы выпадали

Жуткий гурман и компьютерный лежебока, Даша заболела гастритом. За время лечения она похудела на 15 килограмм и потеряла больше половины волос. Но это не все изменения. Исхудавшую девочку перестали травить — и начали жалеть.

- Когда я была худой, мне не говорили: «Кожа да кости, поправься». Только мама переживала. Иногда, конечно, прилетало обвинение, что если я такая тощая, то точно чем-то болею, - говорит девушка.

Даша. Еще совсем худенькая Фото: Личный архив героя публикации

Даша. Еще совсем худенькаяФото: Личный архив героя публикации

Даша думала: если перестали гнобить - значит, к худым лучше относятся. Тогда-то у девушки и развилась фобия потолстеть, и на фоне этого страха возобновилось расстройство пищевого поведения.

- Я могла за день съесть один йогурт. Последний прием пищи был в два часа дня, а иногда забывала, ела ли. Я худела, потому что считала себя полной. Я худела в тот момент, когда уже на глазах начала растворяться.

В итоге выросшая до 166 сантиметров Даша весила 43 килограмма. Врачи поставили ей диагноз анорексия. Мама пыталась повлиять на девочку: теперь в роли критика (хоть и не такого злого) выступила именно она.

Боязнь похудеть привела девушку к анорексии Фото: Личный архив героя публикации

Боязнь похудеть привела девушку к анорексииФото: Личный архив героя публикации

Ревную - не могу

Из-за легкой фигуры Даша быстро влилась в общественную жизнь. Летом девочка поехала в лагерь, где и началось очередное, уже третье, перерождение.

Среди всех девочек лагеря была одна, на которую смотрели все парни.

- Она выглядела очень хорошо, была в нормальном весе. Как бы так деликатно сказать? Все, что надо женщине, было при ней: фигура, волосы, лицо. Словом, всем нравилась. Когда она завоевала все внимание мальчиков, я подумала: «Эй!», - смеясь вспоминает Даша, которая впервые в жизни приревновала весь мир к одной девушке. - Звучит как-то легко, но меня «спас» малознакомый человек.

Даша не говорила об этом с той девушкой. Для нее это — почти проигрыш. И за два года общения она никогда не сказал своей спасительнице ни слова о том, что та поменяла ее жизнь.

Даша увлекается не только спортом, но и гримом Фото: СОЦСЕТИ

Даша увлекается не только спортом, но и гримомФото: СОЦСЕТИ

По приезду домой девочка начала заниматься спортом и читать все о фитнесе. Два года Даша занималась дома, почти подпольно, но последние полтора года трудилась в зале. Даже больше: уже полгода она работает фитнес-тренером в премиальном клубе.

Это только на словах история звучит так быстро и легко. За три с половиной года худенькой девушке пришлось изрядно поработать, чтобы накачать мышцы. Например, уже тренером она проводила в день по четыре тренировки с клиентками и догонялась пятой, силовой, уже в одиночку. Помогало осознание того, что «так нужно».

ronny_ramronny_ram
Танец фитнес-леди из Ставрополя
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Резко устала

В один момент Даша неудачно упала, из-за чего повредила ногу. Девушка признается, что это все из-за усталости. Врачи диагностировали ей повреждение мениска и связок коленного сустава. От тренировок пришлось на время отказаться.

- Мне было очень тяжело. Несколько раз я плакала в травмпункте. Плакать я продолжала дома. У меня страх стать полной не исчез. Я поставила всю свою жизнь на фигуру и думала: «Как же я теперь буду».

Даше не стыдно показаться на пляже. И она боится потерять свою фигуру Фото: СОЦСЕТИ

Даше не стыдно показаться на пляже. И она боится потерять свою фигуруФото: СОЦСЕТИ

Правда, со временем Даша все-таки сделала выводы из произошедшего:

- До травмы это был фанатизм. Мне кажется, мое повреждение имеет последствия из детства. Если бы не скачки в весе — я бы была другой. Я бы не перерабатывала так сильно. Но это было все, чтобы перестать недолюбливать себя в зеркале. Сейчас-то я понимаю одну истину: «Посмотри на свое тело со стороны — и оно тебе невероятно понравится».

Даша не отчаивается и продолжает залечивать повреждение. С нами она поделилась своими амбициозными мечтами, о которых просит не говорить. А мы расскажем: они все так же про спорт.

"Друзья идут впереди, пока я ковыляю сзади", - шутит Даша в соцсетях о своей травме. Но в глубине ей жаль Фото: Личный архив героя публикации

"Друзья идут впереди, пока я ковыляю сзади", - шутит Даша в соцсетях о своей травме. Но в глубине ей жальФото: Личный архив героя публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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