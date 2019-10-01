«Он – мужик, вытерпит как-нибудь»: В Чечне хотят узаконить многоженство для защиты прав женщин

В Чечне предлагают узаконить многоженство в мусульманских республиках России. И причина этой неоднозначной задумки – защита прав женщин. Такая идея пришла в голову члену общественной палаты РФ и совета при главе Чечни Мансуру Солтаеву.

Чеченец предлагает поставить себя «в положение мужчины, который одинаково любит своих детей, хотя они и от разных женщин».

– Как правило, он и своих женщин любит и пытается делать для них все, что в его силах. Но действующее законодательство ставит две части его большой семьи в неравное положение и требует от него формально отречься от одной, передав все законные права другой, – сетует общественник. – Но, черт с ним, с мужчиной! Он мужик – вытерпит как-нибудь. Но не менее важно – права одной из женщин и ее детей тоже оказываются попранными. Другого слова тут не подберешь.

Автор идеи Мансур СолтаевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По его словам мусульманское законодательство «решает этот вопрос однозначно в пользу женщин и детей».

– Во-первых, мужчина, беря вторую жену (всего их может быть до четырех), обязан обеспечить ей и ее детям материальный достаток в таком же размере, как и для первой. Во – вторых, у всех жен и детей равные права, а на главе семьи лежит обязанность одинаково проявлять внимание ко всем своим домочадцам, – считает Солтаев.

При этом автор такой смелой идеи просит женщин не торопиться понимать все сказанное, как призыв немедленно ввести в Семейных кодекс РФ норму, узаконивающую многоженство.

– Большинство россиян просто не готово принять такой взгляд на семейную жизнь. Но будет совершенно справедливым официально узаконить многоженство там, где оно существует уже не одну сотню лет – в мусульманских республиках России. При этом заметьте, количество двоеженцев здесь невелико, это вполне естественно. Во-первых, далеко не каждый мужчина способен делить свою любовь одновременно с двумя и более женщинами. Во-вторых, еще меньше тех, кто способен взять на себя дополнительную ответственность, – успокаивает он так несогласных с инициативой женщин.