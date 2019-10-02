В Дагестане пациент зарезал стоматолога золотым кинжалом

Сегодня, 2 октября, в 6.45 после звонка в Дежурную часть ОМВД России по городу Дербент полицейские узнали об убийстве во дворе дома по улице Ленина. На месте обнаружили тело 35-летнего мужчины с раной на груди слева, предварительно, от удара острым предметом. Орудие преступления нашли позже - золотой окровавленный кинжал.

Пациент зарезал стоматолога золотым кинжалом.

После общения с близкими погибшего выяснилось, что это пациент зарезал стоматолога.

- Убитый был стоматологом, по версии близких, в половине седьмого утра в дом постучался человек, который пожаловался на якобы сильную зубную боль, на предложение обратиться в 8 утра в кабинет доктора, сказал, что терпеть боль не в силах. Врач, разбуженный близкими, вышел помочь "пациенту", после чего и произошла трагедия, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана.

Убийца разыскивается. По описанию свидетелей, им является мужчина в возрасте 30-35 лет, среднего телосложения и ростом 170-175 см. На лице щетина 10-ти или 12-ти дневной давности. Одет в темную куртку-ветровку с манжетами с бело-синими полоскам на рукавах, в джинсовых брюках.