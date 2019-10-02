Грузинские танцы, покорившие мир: ансамбль "SEU" выступит на Ставрополье

На Ставрополье с гастролями едет заслуженный ансамбль песни и танца Грузии "SEU". 4 октября их новую программу увидят зрители в Ессентуках, а днём позже артисты выступят в краевом центре.

Два года назад ансамбль уже давал концерты на Юге России, но тогда Ставрополь не попал в гастрольный график. И вот теперь артисты доберутся и сюда - в город, где любят кавказские танцы, и где есть несколько детских коллективов, исполняющих грузинские танцы.

"SEU" везёт в наш край новую программу "99 минут в Грузии", и в ней покажет всю многогранность и колорит национальной культуры этой страны. Многие специалисты обращают внимание на особенность этого коллектива: здесь сумели объединить грузинские традиции с новаторством в хореографии.

Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение ансамбля - живые национальные инструменты, среди которых несколько гармоний, барабанов, бандури, дудук.

Грузинский ансамбль "SEU" покажет старопольцам шоу-программу, покорившую мир 00:00 00:00

Отрадно, что в свете не самых простых отношений между Россией и Грузией, ансамбль "SEU" не стал отменять гастроли в нашей стране и, в частности, на Ставрополье.

- Граждане наших стран с взаимной любовью и уважением относятся друг другу. И этот культурный мост сохраняется. Всё плохое забудется и уйдёт в историю, а всё хорошее впереди будет. В Ставрополе люди билеты приобретают и с нетерпением ждут концерта, - это доказательство того, что ничто нашу дружбу не сломает, потому что мы искренни, и это видно. Мы - люди искусства и во благих целях будем всем помогать своим творчеством, своим искусством, своей дружбой, - подчеркнул председатель Грузинской национальной культурной автономии "Имеди" в Ставрополе Вахтанг Джорбенадзе.

Заслуженный ансамбль песни и танца Грузии "SEU" выступит в Ессентуках 4 октября в 19:00 в концертном зале им.Ф.Шаляпина, а в Ставрополе - 5 октября в 19:00 во Дворце детского творчества.