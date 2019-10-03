«На похороны собралась вся школа»: в Ставрополе 16-летний руфер разбился, упав с крыши

В Ставрополе 3 октября вся школа вышла на похороны 10-классника, который разбился, прыгая по крышам. 16-летний мальчик 29 сентября экспериментировал с высотой в центре города, пытаясь с крыши одного здания очутиться на карнизе другого. Удержаться парень не смог и сорвался вниз на плитку. Умер мальчик по дороге в больницу прямо в машине скорой помощи.

Следователи выясняют обстоятельства, по результатам проверки примут процессуальное решение. Валентин Работенко, руководитель молодежной спортивной организации «Оффбитс», занимающейся развитием уличной культуры, подтвердил «КП»- Северный Кавказ, что подросток не состоял в известных ему группах по паркуру, воркауту или фрирану.

-Лучше бы к нам ходил, чем вот это все, - прокомментировал случившееся молодежный лидер.

Мама одноклассника разбившегося мальчика называет подростка добрым, светлым мальчиком,которого любили все:

- Вы можете посмотреть, у его дома собралась вся школа!

Она рассказывает, что это просто несчастный случай, подросток не состоял ни в каких спортивных группах и в этот роковой день просто играл, пробуя свои силы.