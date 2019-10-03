2019-10-03T21:15:15+03:00
Происшествия

Ставрополец рискует войти в историю в качестве первого нарушителя «запрета на курение с балкона»

Ему грозит до 5 тысяч рублей штрафа
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ставрополец рискует стать первым в стране нарушителем, кто будет привлечен к ответственности по новым правиламСтаврополец рискует стать первым в стране нарушителем, кто будет привлечен к ответственности по новым правиламФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В городе Изобильном Ставропольского края случился рядовой пожар из-за неосторожности во время курения. Но в Главном Управлении МЧС региона заявили, что виновник будет привлечен к административной ответственности по новым правилам, действующим с 1 октября. В соответствии с обновленными правилам пожарной безопасности, которые прозвали законом «о запрете курения на балконах», ставропольцу грозит до 5 тысяч рублей штрафа. Хотя ранее сообщалась, что курить на балконе никто не запрещает, а ответственность наступает в случае возгорания. Вот житель Изобильного, проживающий по адресу пер. Школьный, д.2а, и рискует стать первым в стране нарушителем, кто будет привлечен к ответственности по новым правилам.

3 октября в полдень балкон многоэтажки заполыхал огнем, никто не пострадал и не погиб, однако пожар уничтожил 0,5 кв метров, уточнили в пресс-службе МЧС.

Напомним, теперь за костры на лоджиях и балконах россиян накажут рублем, до трех тысяч рублей штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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