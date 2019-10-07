2019-10-07T16:56:52+03:00
Происшествия

В министерствах Ставрополья прошли обыски

Они связаны с делом депутата Алексея Назаренко
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: Дума СКФото: Дума СК
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На Ставрополье проходят обыски в министерствах. Сотрудники следкома и полицейские наведались в министерство строительства и архитектуры, в министерство физической культуры и спорта. Визиты связаны с уголовными делами о хищении бюджетных денег, которые предназначались на строительство трех ФОКов в Ставропольском крае и поставку спортивного оборудования в Ставропольское училище олимпийского резерва.

Обыски помогли получить данные о возможной причастности к совершенным преступлениям ряда должностных лиц министерств края и преступлениях депутата Думы края Алексея Назаренко. Он стал фигурантом дел о мошенничестве, присвоении и ограничении конкуренции.

Сейчас идет осмотр вещдоков.

Напомним, по данным следствия, Назаренко похитил больше 8 млн 800 тыс рублей, предназначавшихся на строительство легкоатлетического манежа с декабря 2017 по март 2018 года. Краевой депутат подготовил документы на установку оборудования гораздо дешевле, чем было прописано в госконтракте. А указал первоначальную стоимость оборудования.

Также предполагается, что народный избранник при проведении торгов на строительство трех объектов вступил в сговор с фирмой-конкурентом (сам он работал гендиректором ООО «Кавказстройинвест»), чтобы выигрывать торги. Деньги были поделены.

А в апреле этого года стало известно о том, что в должности гендиректора Назаренко купил за счет денег организации два автомобиля, спортивные тренажеры, электронику, предметы интерьера на общую сумму свыше 3 миллионов 500 тысяч рублей. А под под авансовый отчет получил в кассе предприятия больше 13 миллионов 500 тысяч рублей, которые потратил.

Сейчас Алексей Назаренко объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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