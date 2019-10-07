Усатые супермодели: в России прошёл кошачий конкурс красоты

Международная выставка усатых-полосатых проводится в Ставрополе уже несколько десятков лет. За это время она успела полюбиться многим жителям краевого центра. И сейчас, как и много лет назад, на нее приходят семьями. Некоторые - просто полюбоваться пушистиками, ну а кто-то пришел за хвостатым другом.

Некоторые хвостатые совсем не обращали внимание на шум и суету вокругФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В любом случае посмотреть жителям краевого центра было на кого, ведь участников , включая самых маленьких усатых, было больше сотни: - Участников так много, что трудно всех вспомнить.

Британские котята очень хорошиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каких только городов у нас сегодня нет. Волгоград, Краснодар, Астрахань, Ростов, даже крымчане приехали, - рассказал нам один из организаторов выставки Сергей Сидоров.

Выставочный стаж у хозяйки скоттиш-фолдов Татьяны Демидовой совсем небольшой: всего полгода. Но о своих питомцах она говорит с гордостью: - Сегодня мы приехали целой компанией: выставляем сразу несколько питомцев. Породу нашу вывели в Шотландии, скоттиш-фолды получились случайно, их взяли в развод, перевезли в Америку и уже там породу улучшали. У нашей любимицы Петры окрас необычный - Арлекин.

Арлекин - необычный окрасФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Черные "шапочка" и хвостик. А свое необычное имя она получила благодаря пятнышку на спинке в виде петушка. Дома в шутку называем ее ласково День-Ночь, а посетители сказали, что она у нас Инь-Янь.

Не всем котам результаты судейства пришлись по душеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У Натальи Соломиной дома 11 кошек! Трудно представить как Наталье удается ухаживать за всеми пушистиками и успевать всем уделить одинаковое внимание. Но хозяйка очаровательных британцев уверила нас, что все ее любимцы неприхотливы и прекрасно переносят как отсутствие любимой хозяйки, так и большой кошачий коллектив: - Конечно, характеры у всех моих хвостиков очень разные, со временем они находят общий язык, подстраиваются друг под друга. Но я все равно каждому стараюсь уделить внимание и никого не обидеть, ласку британцы очень любят. Иногда в обед я успеваю заскочить домой, и если ложусь отдохнуть, то все 11 прибегают ко мне на кровать! И конечно, каждого надо и в носик поцеловать и за ушком почесать. У нас строгий режим. Без него никак не получилось бы содержать такое количество животных. Все мои питомцы знают во сколько у нас обед, а когда по расписанию отдых. А еще они очень умные. Если я зову кого-то одного, то и приходит ко мне именно тот, кого звала.

Чтобы пушистикам было не грустно, хозяева забавляли ихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У Валерия Стрельникова на выставке мэйн-кун Сэм. Рыжий красавец, пожалуй, самый представительный из всех сегодняшних участников в своей породе. И дело даже не в размерах, хотя и весит Сэм больше 10 килограммов: - Сэм хоть еще и очень молод, ему нет и двух лет, но послужной список у него очень внушительный.

Руки хозяина - самое надежное местоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В копилке званий и наград у него уже есть: международный чемпион, большой международный чемпион, европейский чемпион, большой европейский чемпион и чемпион мира WCF. Как и многие представители кошачьих, Сэм любит сладко вздремнуть. Самое надежное место - на груди у хозяина. - Не тяжело? - спрашиваем у Валерия. - Чувствительно - улыбается он.

Чемпионам главное - хорошо отдохнуть перед соревнованиямиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Два дня хвостики соревновались в самых разных номинациях. Оценивали их строгие судьи международного уровня.

Строгие судьи были очень придирчивыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Как хочется на свободуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С пустыми руками с выставки не уйдешьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- А домой то как хочется...Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пусть и на время выставки, жизнь в клетке грустна и тоскливаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

От усталости некоторые засыпали прямо в лоткеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Котята этой породы очень ласковыеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Счастливым котам снятся не только награды, но и любимые игрушкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все коты вызывали восхищениеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Черный окрас - к удаче на выставкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На выставке было более 100 хвостиковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глядя в глаза некоторых кошек, можно увидеть потусторонний мирФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но несмотря на количество наград или вовсе их отсутствие, все хвостатые и усатые уникальны и очаровательны по-своему, все любимы своими хозяевами, а каждому пришедшему на выставку, несомненно, подарили заряд самых теплых и мурчащих эмоций, а это, порой, ценнее всякого кубка.