Волки-людоеды напали на жителей Ставрополья
Волки напали на жителей ставропольского села Каясула. Пострадали трое мужчин и одна женщина. Всех их с травмами и разными укусами госпитализировали в больницу.
На данный момент состояние пациентов удовлетворительное. Врачи оказывают всем им медицинскую помощь.
Сколько именно хищников напало на жителей Нефтекумского округа, пока неизвестно. Есть информация, что инцидент произошел в разных местах села Каясула. Причем, хищники нападали два дня. Среди пострадавших местная домохозяйка и рыбак.
Специалисты уже провели облаву для снижения популяции волка в этой местности. Известно, что удалось застрелить одного опасного хищника, и еще двух ранить. Тело животного направили на экспертизу.
Есть версия, что агрессия напавших хищников может быть связана с заболеванием бешенства. Однако результаты будут известны после того, как специалисты исследуют образцы тканей убитого животного.
А пока в местах, где произошли нападения на четырех жителей Нефтекуского округа, раскладываются препараты для вакцинации диких животных.
ИСТОЧНИК KP.RU