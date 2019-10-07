2019-10-07T19:04:05+03:00
Общество

Волки-людоеды напали на жителей Ставрополья

От нападений хищников за два дня пострадали четыре человека
Ася АСРЯН
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Есть версия, что агрессия напавших хищников может быть связана с заболеванием бешенстваЕсть версия, что агрессия напавших хищников может быть связана с заболеванием бешенства
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Волки напали на жителей ставропольского села Каясула. Пострадали трое мужчин и одна женщина. Всех их с травмами и разными укусами госпитализировали в больницу.

На данный момент состояние пациентов удовлетворительное. Врачи оказывают всем им медицинскую помощь.

Сколько именно хищников напало на жителей Нефтекумского округа, пока неизвестно. Есть информация, что инцидент произошел в разных местах села Каясула. Причем, хищники нападали два дня. Среди пострадавших местная домохозяйка и рыбак.

Специалисты уже провели облаву для снижения популяции волка в этой местности. Известно, что удалось застрелить одного опасного хищника, и еще двух ранить. Тело животного направили на экспертизу.

Есть версия, что агрессия напавших хищников может быть связана с заболеванием бешенства. Однако результаты будут известны после того, как специалисты исследуют образцы тканей убитого животного.

А пока в местах, где произошли нападения на четырех жителей Нефтекуского округа, раскладываются препараты для вакцинации диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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