Купил квартиру, машину - себе и отцу: стало известно, сколько зарабатывает 18-летний "Чеченский халк"

Как из никому не известного качка-любителя Асхаб Тамаев вырос в профессионального блогера со своим каналом на YouTube и доходными аккаунтами в Instagram с 2,2 млн и 63 тысячами подписчиков?

Асхаб показал, что подростком был очень худеньким

Сколько популярный в сети 18-летний "Чеченский халк" зарабатывает в месяц? Как повторить головокружительный успех?

На давно волнующие фанатов вопросы Тамаев ответил одним видео, из которого ясно: еще школьником у парнишки были прекрасные задатки и завидное рвение.

"В 14 лет заработал первые 100 тысяч": сколько денег получает "Чеченский халк".

- В 14 лет стали спрашивать: как качаться, питаться? Я бесплатно помогал. И в один момент за мой график питания мне пацан дал 300 рублей. И посоветовал за составление графиков брать плату. Я подумал и решил продавать по 300 рублей. У меня тогда было 70 тысяч подписчиков в Instagram. Много покупали. Я занимался уже больше 5 лет. В 14,5 лет впервые за месяц заработал 100 тысяч рублей! Но тем, у кого не было денег, я помогал бесплатно или за 100 рублей, - рассказывает юноша.

Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой? 00:00 00:00

Далее, с его слов, пришли рекламодатели, и в месяц он зарабатывал по 200 тысяч. Пропорционально доходу росло число подписчиков. Но легкие деньги Асхаба не сбили с панталыку, как часто бывает. Воспитанный в простой семье, сельской учительницей и аграрием, Тамаев не сорил купюрами, а все также учился в школе на отлично и лепил фигуру мечты на сколоченных отцом скамейках и турниках.

Мама "Халка"

- Деньги отдавал маме. Все деньги я отдаю ей. 90% меня осуждали: "Гробишь здоровье, к 18 годам умрешь". Я был худеньким и хотел набрать вес. Только близкие поддержали. Когда снимал "видосы" все тоже осуждали. А сейчас наоборот. Кто были против, просят рекламу или в долг. Я хочу сказать: делайте, что хотите, никого не слушайте! Как по мне, лучше умереть от тренировок, чем от наркотиков и сигарет, - продолжает "Халк".

Кроме монетизированных соцсетей дают прибыль и показательные бои у популярных блогеров. Асхаб признался, что за один такой, будучи не профессионалом, он заработал 300 тысяч рублей.

Учится парнишка не в родной Чечне, напомним, а по настоянию родителей в Астрахани на врача. Асхаб уверен, что "образование - это превыше всего". Хотя студенты мединститута все время удивляются: зачем учиться, если приезжаешь на пары за рулем "Mercedes G-Класса"?

После пар в институте юноша "подкармливает" мышцы протеиновым коктейлем

Кстати, купленной в честь 18-летия иномарке Тамаев посвятил отдельные несколько минут видео:

- Взял ее не за 7 млн, как решили многие. Я отдал под 4 млн рублей. "Mercedes" нравится больше "BMW" и "Audi" своим выхлопом. Есть минус: много жрет. По городу до 30 литров! Очень капризная машина. Зато до 100 км разгоняется за 3,9 секунд. И под капотом больше 600 лошадиных сил. В 15-16 лет не мог предполагать, что куплю такую машину.

Еще "Чеченский халк" ответил на обвинения подписчиков в скупости. В комментариях писали, что несправедливо кататься на элитной иномарке, если у отца нет такой же.

- Пишут: "Купи отцу нормальную машину!" Ребят, планы есть, я думаю над этим. Мы живем в селе. И я взял отцу "Приору" за 250 тысяч. Для села - это нормально. Обслуживать мой "Mercedes" невозможно в селе! Купить крутую тачку, значит создать проблемы, - объяснил Асхаб.

В Астрахани студент-блогер уже купил квартиру в самой крутой многоэтажке. Город, по его замечанию, совсем не как Грозный: "Не очень чистый и крутой" и без дорогих машин, как "BMW", "Audi" или "Гелендваген".