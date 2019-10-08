Загадочная смерть гладиатора: боец MMA скончался после турнира в Грозном

Узбекский боец Безкод Нурматов впал в кому и скончался, после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100 в Грозном. Причины смерти спортсмена до сих пор остаются загадкой: хоть Нурматов и проиграл бой, но во всех трёх раундах не получил серьёзных повреждений, на объявлении победителя никаких признаков колоссальных проблем со здоровьем так же не было заметно. И, всё же, спустя три дня, в ночь на понедельник, боец скончался от инсульта.

Шокирующая новость распространилась вчера в средствах массовой информации Узбекистана со ссылкой на родственников бойца. Сведения о загадочной смерти очень скудны. Известно лишь то, что у Нурматова случился инсульт, он впал в кому и скончался, не приходя в сознание.

Видеозапись боя опубликована в свободном доступе: в ходе поединка с россиянином сложно определить доминирующую сторону: второй раунд точно остался за Нурматовым, третий может зачесть в актив Исаев. В нём он нанёс несколько сильных ударов по голове оппонента, но ни один из них не выглядит как удар, который мог стать фатальным.

Беслан Исаев Бекзод Нурматов ACA 100.Бекзод Нурматов скончался после поединка на ACA 100

Судьи также не смогли однозначно определить победителя — россиянин победил раздельным решением. Два арбитра отдали победу ему, а один — узбекскому бойцу. Во время объявления победителя Безкод стоял с опущенной головой и не сразу подошёл к Хербу Дину — это единственная деталь, которая может говорить о том, что спортсмен чувствовал себя не слишком хорошо.

Представители самой сильной в России бойцовской лиги Absolute Championship Akhmat пока никак не комментируют инцидент. Однако оставить без внимания такой громкий случай никто не сможет. Непременно, будет проведено разбирательство. Учитывая все факторы, особое внимание будет уделено изучению здоровья бойца до поединка. Потому что именно противопоказания, которые Нурматов мог намеренно скрыть — одна из немногих причин, которые могут объяснить трагедию.