2019-10-09T13:12:15+03:00
Происшествия

Собирались убивать полицейских: неонацистов-мизантропов осудили в Ставрополе

21-летняя девушка и 22-летний молодой человек готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов
Полина ШАПОШНИКОВА
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7,5 лет строгого режима получил неонацист в Ставрополе7,5 лет строгого режима получил неонацист в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе вынесли приговор двоим расистам и неонацистам, которые собирались убивать сотрудников правоохранительных органов. 22-летний Роман Порфилов и 21-летняя Вера Патлатай придерживались взглядов запрещенной в стране экстремистской организации «Misanthropic Division». Ее идеолог - гражданин Белоруссии Дмитрий Павлов, который реабилитировал нацистскую идеологию в 2013 году, призывал к ненависти и вражде, оправдывал терроризм. Активисты боролись за «белую Европу». Они также заговорили о высшем предназначении и разрушении системы.

Члены этой группировки участвовали в событиях евромайдана и в войне на востоке Украины. Павлов собирался заработать на радикалах, даже продавал вещи с националистической символикой.

Как раз вещи с символикой полка «Азов» Нацгвардии Украины в числе прочего и обнаружили у ставропольцев. Обыски прошли еще в апреле 2017. Тогда у Порфилова и Патлатай нашли две гранаты и самодельный пистолет типа револьвер с шестью патронами калибра 9 мм.

За участие в экстремистской организации, ее финансирование, приготовление к преступлению и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хранение оружия Порфилова приговорили к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей. Его боевая подруга Патлатай за приготовление к преступлению и хранение оружия осидит 4 года и 3 месяца в колонии общего режима со штрафом 30 тысяч рублей.

Это не первое уголовное дело в России по активистам «Misanthropic Division». Но если студента из Магнитогорска , репостнувшего запрещенный контент, когда ему не было 18 лет, суд приговорил к 120 часам обязательных работ, то уже в Челябинске в 2018 молодые люди от 18 до 24 лет получили серьезные сроки (18, 16 лет) за подрыв самодельного устройства, убийство бездомного и осквернение памятников.

* Misanthropic Division - запрещенная в РФ экстремистская организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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