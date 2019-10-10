2019-10-10T13:12:19+03:00
Общество

«Шайтаны, ищите себе место, где спрятаться»: В Чечне пригрозили судом авторам сообщений о заговоре против Кадырова

Апти Алаудинов сообщил, что никогда не был предателем и является членом команды Кадырова
Ася АСРЯН
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Апти подчеркнул, что никогда не был предателем и является членом команды КадыроваАпти подчеркнул, что никогда не был предателем и является членом команды КадыроваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Заместитель главы МВД по Чечне Апти Алаудинов заявил о намерении судиться с авторами информации о якобы его участии в заговоре против главы республики Рамзана Кадырова.

Ранее в северокавказских пабликах появилась информация о том, что в республике якобы была совершена попытка покушения на Рамзана Кадырова. В числе возможных участников называлось имя Алаудинова.

Апти Алаудинов записал видеообращение и опубликовал его на своей странице в соцсети

– Есть среди журналистов такие люди, которые не имеют ни совести, ни чести, по сути ничего человеческого. Эти люди пишут любую гадость, абсолютно, не думая ни о чем. Я хочу сказать, что журналистов, которые про меня эту гадость писали, я буду искать, я буду с вами судиться, я вас буду наказывать по совести, по чести. Я, думаю, вы получите по заслугам, – сообщил Алаудинов.

В Чечне пригрозили судом авторам сообщений о заговоре против Кадырова.

Под своим постом он также добавил, что «этих уродов, которые пишут на меня эту грязь, я буду искать и спрошу с них по совести. Так что шайтаны, ищите себе место, где спрятаться».

Апти подчеркнул, что никогда не был предателем и является членом команды Кадырова.

– Я никогда не был предателем, и ни за какие блага этого мира я бы никогда не повернулся спиной ни к Рамзану Ахматовичу, ни к пути Ахмата-Хаджи Кадырова. Я был и остаюсь членов команды Кадырова.

В конце видеообращения он сказал, что «моя жизнь полностью посвящена пути Ахмат – Хаджи Кадырова, и я говорю «Ахмат – сила, Аллаху Акбар».

ИСТОЧНИК KP.RU

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