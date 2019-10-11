"Затаскаю просто!": боец ММА из Дагестана бросил вызов Емельяненко

Чемпион мира по боевому самбо, профессиональный и очень известный российский боец ММА из Дагестана Магомед Исмаилов решил подраться с Александром Емельяненко. Который, напомним, тоже чемпион мира по боевому самбо, только многократный, а также боец смешанных единоборств и экс-чемпион мира версии ProFC.

- Если Саша не облагоразумится, я покажу вам то, что показывал нам его старший брат Фёдор Емельяненко на протяжении всей своей карьеры. Вес и рост не имеют значения. По окончанию третьего боя по контракту, я сяду за стол переговоров с Майрбеком Хасиевым, и мы обсудим бой в абсолютной весовой категории, - пишет у себя в Instagram Исмаилов. - Думаете Саша меня побьет?! Готовьтесь открыть рты и проглотить большую порцию неожиданного удивления. Потому как в моей большой, лысой голове совсем другие планы.

Александр с ростом 193 см, подчеркнем, выступает в тяжелой весовой категории (свыше 93 кг). А Магомед с ростом 175 см - в полутяжелой.

На брошенный вызов Емельяненко уже ответил. По-сути высмеял.

- Да он пошутил. Вы что, смеетесь? Видели его бой? Как он дрался? Сколько они готовы заплатить за то, что я его побью? Ну, он - слабый боец. Это делается для чего? Понимает же, что не выиграет.

На что Исмаилов записал видео, где напрягает бицепс, отжимается от пола и иронично комментирует каждое сказанное Александром слово:

"Самый крутой боец ММА из Дагестана" бросил вызов Емельяненко.

- Да хорош уже, Саня. Что ты несешь? Затаскаю просто! Просто запуляю! Прекрати. Брось эту идею с деньгами.

Подписчики Магомеда живо откликнулись на новость о возможном бое и желают бойцу из Дагестана - "тигру", удачи. Отписался под постом с роликом и "Чеченский халк":

- Саша не знаю... Но Федор машина, - считает Асхаб Тамаев.