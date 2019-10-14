2019-10-14T16:12:24+03:00
Происшествия

"Смелый только перед слабым": толпа кавказцев избила старика в Ставрополе

Очевидцы кричали, но один из парней все равно бил седовласого мужчину в лицо [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Полицейские проводят проверкуПолицейские проводят проверку
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Жительница многоэтажки в Ставрополе стала очевидицей избиения пенсионера во дворе ее дома. Толпа молодых людей кавказской внешности устроила "засаду" старику. Момент избиения попал на видео:

Кавказцы избивают деда в Ставрополе.

На кадрах видим, как пожилого мужчину таскают за ворот по дороге, прижимают к машине, бьют в лицо кулаком и разбивают висок ударом головой. Даже когда старик падает, кошмар не заканчивается, и всей толпой мужчины его ставят на ноги и продолжают показательно, под выкрики "Сюда смотри!", лупить. В перерывах главный "герой" записи бросается в сторону очевидцев и матом просит не лезть в их разборки:

- Пошли [прочь] отсюда! Ментов вызывайте!

- Уважайте же возраст!

Свидетели понимают, что сам пенсионер мог спровоцировать молодых людей, но бить толпой слабого, даже если он неправ, жестоко и непростительно.

В МВД Ставрополя "КП-Северный Кавказ" рассказали, что инцидент уже проверяют.

- Участковый Промышленного района проводит проверку, - комментируют полицейские. - Участники драки устанавливаются.

Тем временем видео разлетелось по соцсетям за подписью "Смелый только перед слабым", "Остановите отморозков" и другими заголовками.

- Это позор нации! - пишут пользователи. - Трусы! Настоящий мужчина никогда не распускает руки!

- Я против насилия, но почему никто не задаётся вопросом: что этот дед сделал такого, что он его бьёт, и за него не заступаются? - рассуждают другие. - Согласен, другого объяснения такому зверскому поступку я не вижу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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