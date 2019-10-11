Дагестанские бизнесмены зарабатывают больше московских в три раза

Согласно статистике Росстата, индивидуальные предприниматели Дагестана заработали больше, чем их коллеги из процветающей Москвы. За прошлый год средняя выручка дагестанского бизнесмена составила 19,6 млн рублей, а московского в три раза меньше — 6,4 млн рублей. И для москвичей это даже не второе место, оттуда златоглавую потеснили ИП из Сахалинской области со средним доходом от бизнеса 10,3 млн рублей.

Это при том, что в Дагестане числится 21 300 индивидуальных предпринимателей, в Москве — 212 400.

Хотя у ФНС совсем другие данные, согласно которым в Дагестане в 2018 году каждый индивидуальный предприниматель в среднем выручил 1,4 млн рублей. С Москвой положение дел не изменилось.

Росстат и год назад отдал пальму первенства кавказской республике со средней выручкой 18,5 млн рублей, а Москву «спустил» на 18 место с 7,3 млн рублей.

Forbes попросил Федеральную службу перепроверить данные по Дагестану, но ведомство ответило, что все верно и дело в специфике региона. Крупные магазины и супермаркеты здесь оформляют ИП и на них приходится половина всей розничной торговли Дагестана.

А еще у ФНС с Росстатом разные методики подсчета. Налоговая опирается на декларации и базы данных начислений налогов по специальным налоговым режимам, а Росстат ведет личные интервью с бизнесменами.