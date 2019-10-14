2019-10-14T17:05:44+03:00
Общество

Не хуже Трампа: глава Невинномысска шокировал публику крепкими выражениями

Хотя некоторым такая прямолинейность Героя Российской Федерации даже по душе
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба администрации НевинномысскаФото: пресс-служба администрации Невинномысска
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Крепкие выражения в разговорах с подписчиками без стеснения использовал в качестве аргумента глава Невинномысска Михаил Миненков. Темой обсуждения в Инстаграме градоначальника стал новый спортивный комплекс «Олимп», который недавно открылся после масштабного ремонта. Люди жаловались на то, что спорткомплекс затопило через несколько дней после открытия в связи с сильными осадками, на что им довольно резко парировал мэр.

«У меня все садики и школы текут,… лет сорок, 40 лет текут крыши во всех образовательных учреждениях и всем по мошонке…, а тут Олимп».

В Невинномысске открыли после ремонта "Олимп". И его тут же затопило

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Не менее категоричную фразу он употребил в ответ на более менее добродушное сообщение об ошибках при строительстве, которые бывают у всех.

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В 2018 году Миненков оказался в центре скандала за фразу о «романтических геях». Так он назвал толпу подростков-хулиганов, которые сломали пост вызова полиции. Он просил помощи в их поимке.

Некоторые горожане относятся к особенностям характера своего мэра положительно или, по крайней мере, снисходительно. Бывший военный, Герой Российской Федерации, потерявший ногу в бою, тут не до сантиментов.

Сам Михаил Анатольевич ответил «КП» - Северный Кавказ, что страница в соцсетях - это его личный блог, в котором он общается с людьми в том тоне, который считает приемлемым: «Не люблю предателей».

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Кстати, в мае Михаил Миненков стал гостем "Лица власти" на радио "Комсомольская правда" (105,7 FM в Ставрополе, 88,8 FM в регионе КМВ). Слушайте запись программы:

Михаил Миненков рассказал, как будет дальше развиваться Невинномысск

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ИСТОЧНИК KP.RU

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