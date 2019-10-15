«Золотой Витязь-2019»: на Ставрополье съехались лучшие славянские писатели и десятки актеров

Ставропольский край в очередной раз стал площадкой для крупного культурного мероприятия. На этот раз в регионе проходит X Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь». В этом году он приурочен к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Литературный форум «Золотой витязь»: программа мероприятий, известные гости, участники 00:00 00:00

В адрес оргкомитета поступило более 300 произведений от славянских литераторов из России, Украины, Белоруссии, Австрии, Сербии и даже Китая. 90 работ попали в короткий список. Авторов лучших произведений наградят во время церемонии закрытия.

Поддержать участников литературного конкурса на Ставрополье приехали известные актеры театра и кино. Среди них Николай Бурляев, Сергей Никоненко, Валерий Баринов, Ивар Калныньш, Леонид Серебренников, Александр Марчаковский, Татьяна Абрамова, Анна Большова, Ольга Будина, Сергей Баталов, Наталья Бочкарева и многие другие. Некоторые из них проведут бесплатные творческие встречи с жителями Ставрополья. Также выступят хор Сретенского монастыря, Академический симфонический оркестр им В.И. Сафонова, оркестр Ставропольского государственного театра оперетты.

- У нас очень много мероприятий по всему краю. Вход свободный, - говорит пресс-секретарь форума «Золотой Витязь» Владимир Головкин. - Но на церемонии открытия и закрытия из-за большого количества желающих попасть можно только по пригласительным. Их будут раздавать в Театре оперетты и Дворце культуры Железноводска.

ПРОГРАММА СЛАВЯНСКОГО X ЛИТЕРАТУРНОГО ФОРУМА «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»

15 ОКТЯБРЯ:

10.00 - Молебен о проведении X Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» (г. Пятигорск, Скверы им. А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова).

11.00 - Возложение цветов к памятникам А.С. Пушкину и М.Ю. Лермонтову (г. Пятигорск, Комсомольский парк).

12.00 - Церемония закладки Аллеи-сада «Золотого Витязя» (Молодежный центр Спасского кафедрального собора, г. Пятигорск, ул. Соборная, 1А).

18.00 - Торжественная церемония открытия X Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Концерт популярных артистов театра и кино (Ставропольский государственный театр оперетты, г.Пятигорск, ул. Кирова, 17).

16 ОКТЯБРЯ:

10:00 - Встреча писателей - участников форума с читателями (Библиотека-филиал № 2, г. Пятигорск, ул. Кочубея, 21).

11.00 - Встреча писателей - участников форума с читателями (Центральная городская библиотека им. Р.М. Котовской, г. Минеральные Воды, ул. XXII Партсъезда 12).

14.00 - Встреча детских писателей - участников форума с читателями (Библиотека-филиал № 8, г. Пятигорск, ул. 295-Стрелковой дивизии, 14).

15.00 - Творческая встреча актера театра и кино Ивара Калныньша со зрителями (ДК, г. Лермонтова, ул. Ленина, 18)

15.00 - Спектакль «Не торопитесь прощаться…» с участием заслуженного артиста РФ Юрия Беляева и актрисы Татьяны Абрамовой (ДК с. Александровское, ул. К.Маркса, 44).

16.00 - Литературно-музыкальная композиция с участием заслуженных артистов РФ Леонида Серебренникова и Анны Большовой (Детская школа искусств, ст. Марьинская, ул. Ленина, 42).

17.00 - Концертная программа Хора Сретенского монастыря (Дом культуры, г. Будённовск, ул. Октябрьская, 52).

18.00 - Музыкально-поэтическая программа с участием народного артиста РСФСР Сергея Никоненко (Дом культуры, г. Георгиевск ул. Луначарского, 41).

19.00 - Литературно-музыкальная композиция «Рождение музыки Бориса Петрова к кинофильму «Лермонтов» с участием народного артиста России Николая Бурляева и Академического симфонического оркестра им. В.И.Сафонова (Северо-Кавказская государственная филармония им В.И.Сафонова (г. Кисловодск, ул. Карла Маркса, 3А).

17 ОКТЯБРЯ:

10.00 - Встреча детских писателей - участников форума с читателями (Библиотека № 11, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 8).

11.00 - Встреча писателей - участников форума «Золотой Витязь» с читателями (Центральная городская библиотека, г. Ессентуки, ул. Интернациональная 44).

17.00 - Творческая встреча народного артиста России Валерия Баринова со зрителями (Дом культуры, станица Курская, Школьный пер., 14)

16.00 - Авторская программа актрисы театра и кино Ларисы Шахворостовой (ДК им. И.А.Усанова, г. Зеленокумск, ул. Крайнева, 72А).

17.00 - «Тема «отцов и детей» в последних реалиях мировой политэкономики» - лекция в форме видео-презентации актрисы театра и кино Ольги Будиной (Молодежный центр Спасского кафедрального собора, г. Пятигорск, ул. Соборная, 1А).

17.00 - Творческая встреча с заслуженным артистом России Леонидом Серебренниковым (Центр досуга и творчества «Предгорье», ст. Ессентукская, ул. Садовое Кольцо, 9).

18.00 - Встреча с актёрами - исполнителями главных ролей в фильме «Любовь и правда Фёдора Тютчева» (Концертный зал Детской музыкальной школы им. С.В.Рахманинова, г. Кисловодск, пр. Победы, 37).

18 ОКТЯБРЯ:

10.00 - Встреча писателей - участников форума с читателями (Библиотека-филиал №4, г. Пятигорск, п.г.т. Горячеводский, просп. Советской Армии, 112).

11.00 - Встреча писателей - участников форума с читателями (Центральная городская библиотека им. А.И. Солженицына, г. Кисловодск, ул. Красноармейская, 2).

18.00 - Торжественная церемония закрытия X Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (Городской дворец культуры, г. г. Железноводск, ул. Чайковского, 1).