2019-10-15T15:25:35+03:00
Общество

«Вы дискредитируете дипломированного мага»: Ставрополец околдовывал судебных приставов

Являлся в странных одеждах и с волшебными предметами, пытаясь убедить сотрудников, что у него нет кредита
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Судебные приставы в Пятигорске подверглись нападкам мага-должника. Мужчина, назвавший себя дипломированным целителем и магом, задолжал банку 160 тысяч рублей. Дело дошло до суда, а помочь исполнить приговор о взыскании долга взялись судебные приставы. Они уведомили мужчину о начале исполнительного производства. Когда об этом узнал пятигорчанин, то ворвался в офис к приставам со скандалом. Потому как они порочат честь честного человека, у которого нет долгов. Это он, как мантру, настойчиво повторял сотрудникам на протяжении нескольких дней, врываясь в их кабинеты. Он являлся к приставам в странных одеждах, раскачивая бусами, чтобы внушить эту простую мысль.

«Часть сотрудников, которые помоложе, сразу уходили из кабинета,чтобы этого только не видеть, а сотрудники опытные сидели и удивлялись» - рассказывает «КП»- Северный Кавказ руководитель пресс-службы УФССП по СК.

Однако обряды не подействовали, а на мобильный пятигорского мага пришла смс об аресте банковский карт. Исчерпавший все доводы мужчина заплатил 160 тысяч рублей. И в придачу 11 тысяч рублей исполнительского сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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