2019-10-15T17:58:44+03:00
Общество

В Чечне прокомментировали новости о кадровых чистках высших чинов

По сообщениям в СМИ, в республике увольняют и задерживают людей, близких к Кадырову
Варвара АНТОНОВА
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Помощник главы региона опроверг эту информациюПомощник главы региона опроверг эту информациюФото: СОЦСЕТИ
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Помощник Рамзана Кадырова по СМИ Ахмед Дудаев прокомментировал заявления "Новой газеты" о кадровых чистках в Чечне. Он призвал не искать "загадочных подтекстов" в сообщениях, передает "РИА Новости".

- В Чечне руководство не может ни уволить, ни назначить, ни провести рокировку среди чиновников. Обязательно найдутся аналитики, которые начинают искать в этом загадочный подтекст, провокацию. Все это ради повышения своих рейтингов, - сказал Дудаев.

Он сказал, что Чечня - обычный регион, который ничем не отличается от прочих и функционирует в полном соответствии с законами Российской Федерации.

Напомним, "Новая газета" в понедельник выпустила свое очередное расследование о Чечне. Ссылаясь на источники в регионе, журналисты утверждают, что в Чечне сейчас якобы увольняют и задерживают чиновников из круга главы региона Рамзана Кадырова. Например, "Новая" уверяет, что одним из первых задержанных стал бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев. По опровергнутым официальными лицами данным, чиновник мог быть замешан в якобы готовившемся покушении на Кадырова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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