В Ставрополе Клаудия Шиффер и Дракара Королева Огня боролись за победу
В Ставрополе состоялась очередная выставка собак. В краевом центре подобных мероприятий бывает несколько в год. Но от этого они не становятся менее интересными, а даже наоборот.
- Да... соревнование не самая приятная вещь в собачьей жизниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
С каждым годом участников и новых пород становится больше,а значит, и гостям выставки было на кого поглазеть. Строгие судьи выбирали лучших из лучших в восьми классах : от бэбиков до ветеранов.
Щенок Акиты похож на милую плюшевую игрушкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Каких только пород не было представлено на выставке: колли, немецкая овчарка, корги, доберман, испанский мастиф, ротвейлер, шарпей, такса, джек рассел терьер, йоркширский терьер, акита, шпицы, бигль, лабрадор, бишон фризе, пудель, вандейский бассет-гриффон... Всех и не перечислить.
Выставка собак или медвежат?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Кстати, немецких овчарок на выставке было 6, а йорков представляли аж 10 участников. Немецких шпицев померанских было 9, а французских бульдогов - 6. Некоторые породы и вовсе были в одиночестве. Например, вельш корги кардиган, кроличья такса, японский шпиц и чау чау.
- Что я здесь делаю? И где мой кубок?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Особенно отметить хотелось бы и клички некоторых хвостиков. Здесь вам и принцесса Диана, Фан фан тюльпан, Медвежонок, Ягодка малинка, Черный жемчуг, Зазноба, Благородный граф, Клаудия Шиффер и даже Дракара королева огня!
- Ну и скукота!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Американская акита - любимец всей семьи и отличный охранникФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Хороший отдых еще ни одному чемпиону не помешалФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Всех оценивали строгоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В ожидании высоких наградФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Любопытство - отличительная черта всех мопсовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
- Сейчас бы с хозяйкой на прогулку, а не вот это все...Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Последние приготовленияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Покорить судей можно лишь с пышной и красивой прическойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Любимые хвостикиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Единственная представительница этой породыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Сейчас этой "малютке" всего 4 месяцаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На ринге главное - показать себя выгодно со всех сторонФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
- Не переживай, ты самый лучший и без всяких наградФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
- Победителем знаю сегодня станет ктоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU