2019-10-17T11:19:11+03:00
Дом. Семья

В Ставрополе Клаудия Шиффер и Дракара Королева Огня боролись за победу

В краевом центре прошла выставка собак
Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глаза самого верного другаГлаза самого верного другаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе состоялась очередная выставка собак. В краевом центре подобных мероприятий бывает несколько в год. Но от этого они не становятся менее интересными, а даже наоборот.

- Да... соревнование не самая приятная вещь в собачьей жизни Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Да... соревнование не самая приятная вещь в собачьей жизниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С каждым годом участников и новых пород становится больше,а значит, и гостям выставки было на кого поглазеть. Строгие судьи выбирали лучших из лучших в восьми классах : от бэбиков до ветеранов.

Щенок Акиты похож на милую плюшевую игрушку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Щенок Акиты похож на милую плюшевую игрушкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каких только пород не было представлено на выставке: колли, немецкая овчарка, корги, доберман, испанский мастиф, ротвейлер, шарпей, такса, джек рассел терьер, йоркширский терьер, акита, шпицы, бигль, лабрадор, бишон фризе, пудель, вандейский бассет-гриффон... Всех и не перечислить.

Выставка собак или медвежат? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выставка собак или медвежат?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кстати, немецких овчарок на выставке было 6, а йорков представляли аж 10 участников. Немецких шпицев померанских было 9, а французских бульдогов - 6. Некоторые породы и вовсе были в одиночестве. Например, вельш корги кардиган, кроличья такса, японский шпиц и чау чау.

- Что я здесь делаю? И где мой кубок? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Что я здесь делаю? И где мой кубок?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Особенно отметить хотелось бы и клички некоторых хвостиков. Здесь вам и принцесса Диана, Фан фан тюльпан, Медвежонок, Ягодка малинка, Черный жемчуг, Зазноба, Благородный граф, Клаудия Шиффер и даже Дракара королева огня!

- Ну и скукота! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Ну и скукота!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Американская акита - любимец всей семьи и отличный охранник Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Американская акита - любимец всей семьи и отличный охранникФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хороший отдых еще ни одному чемпиону не помешал Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хороший отдых еще ни одному чемпиону не помешалФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всех оценивали строго Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всех оценивали строгоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ожидании высоких наград Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ожидании высоких наградФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Любопытство - отличительная черта всех мопсов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Любопытство - отличительная черта всех мопсовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Сейчас бы с хозяйкой на прогулку, а не вот это все... Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Сейчас бы с хозяйкой на прогулку, а не вот это все...Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Последние приготовления Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Последние приготовленияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Покорить судей можно лишь с пышной и красивой прической Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Покорить судей можно лишь с пышной и красивой прическойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Любимые хвостики Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Любимые хвостикиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Единственная представительница этой породы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Единственная представительница этой породыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сейчас этой "малютке" всего 4 месяца Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сейчас этой "малютке" всего 4 месяцаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На ринге главное - показать себя выгодно со всех сторон Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На ринге главное - показать себя выгодно со всех сторонФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Не переживай, ты самый лучший и без всяких наград Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Не переживай, ты самый лучший и без всяких наградФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Победителем знаю сегодня станет кто Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Победителем знаю сегодня станет ктоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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