2019-10-17T19:24:19+03:00
Происшествия

"11 лет за изнасилование, которого он не совершал": на Ставрополье мать бьется за свободу сына

Парень продолжает сидеть в тюрьме, несмотря на множество нестыковок в деле [эксклюзив Kp.ru]
Евгения СОКОРЕВА
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Приговор вынесли в 2015 годуПриговор вынесли в 2015 годуФото: Евгения СОКОРЕВА
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БЕЗ ОЧКОВ НЕ МОГЛА ОПОЗНАТЬ

- Сидит уже 5 год за изнасилование, которого не было, — начинает мама 31-летнего Арсена Мирзакеримова, осужденного на 11 лет по статье 131 УК РФ. — Дело сфабриковано. Все подписи свидетелей — подделка! Свидетели в суде подтвердили, что мой сын не виновен!

Мейрам живет в ставропольском селе Водораздел. Она потратила уже больше миллиона рублей на независимые экспертизы и обжалование приговора.

- Обвинила моего мальчика беззубая 63-летняя алкоголичка Людмила. 13 августа 2015 года ее нетрезвую с кровотечением привезли в больницу, — продолжает Мейрам.

Изнасиловали пенсионерку в комнате общежития на глазах у подруги Натальи. По показаниям свидетельницы, в тот вечер они пили вино, когда пришли двое парней. Один из них "набросился на Люсю". Тогда Наталья позвала на помощь соседку Галину.

- В суде обе свидетельницы заявили, что насиловал человек с другими приметами. И сама Людмила говорила, что не Арсен. По ее словам, в больнице следователь представил Арсена как явившегося с повинной насильника и показал его фото со словами «это он», — рассказывает Анна Ильяди, адвокат Арсена.

Разговор с пенсионеркой, где она сожалеет, что оговорила парня, записал адвокат Илья Никольский. Аудиозапись прикрепили к материалам уголовного дела, но в суде посчитали враньем. На ней пенсионерка рассказывает, что без очков ничего не видела и не могла опознать насильника по фото в больнице. То же потерпевшая сказала поначалу и в суде, но затем изменила показания, заявив, что Арсен виновен.

"Я не хочу, чтобы мальчик сидел": пенсионерка, обвинившая парня в изнасиловании, покаялась

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- В приговоре судья критически отнесся к показаниям свидетелей, которые продолжали говорить, что это не он, и взял за основу показания потерпевшей, которые она поменяла, — недоумевают адвокаты Мирзакеримова.

Мама как можно чаще навещает сына Арсена в тюрьме и успокаивает, что скоро кошмар закончится... Фото: Евгения СОКОРЕВА

Мама как можно чаще навещает сына Арсена в тюрьме и успокаивает, что скоро кошмар закончится...Фото: Евгения СОКОРЕВА

Как рассказал сам Мирзакеримов, в ночь изнасилования он был в соседнем общежитии у друга. В комнату пришел под утро после проводов девушки. Подозреваемым Мирзакеримов стал потому, что на его ноге следователь, обходивший все комнаты общаги, нашел каплю крови. Впоследствии экспертиза показала, что резус и группа совпадают с резусом и группой крови потерпевшей.

Кровь около раны совпала с кровью потерпевшей. Но ДНК-тест сделать запретили

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- Он работал грузчиком, на работе порезался, потому что был на босу ногу в шлепках, — объясняет адвокат происхождение капли крови на ноге. — Да, нашли антиген H, но он есть у 60% населения. Вывод в заключении получился вероятностным: «не исключено, что это кровь потерпевшей». На стадии следствия и потом в суде мы неоднократно запрашивали ДНК-экспертизу, но в ней отказали.

Парень учился в институте нефти и газа в Ставрополе, потом пошел в армию, а когда вернулся сразу пошел работать Фото: Евгения СОКОРЕВА

Парень учился в институте нефти и газа в Ставрополе, потом пошел в армию, а когда вернулся сразу пошел работатьФото: Евгения СОКОРЕВА

ПУТАНИЦА СО ВРЕМЕНЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

С временем преступления тоже не все ясно. В деле сначала было указано, что изнасилование произошло в период с 23.00 часов 13 числа до 2.00 ночи 14-го. Но адвокат настоял на информации о биллинге с номера обвиняемого. Оказалось, что в это время он находился очень далеко от места преступления. Исходя из показаний Арсена, в которых он рассказал, что подошел к общежитию в 4 часа 28 минут, время преступления было изменено.

Через 3 года после вынесения приговора следователь, который вел дело, попал под статью о фальсификации доказательств по нему. Экспертиза подтвердила, что в протоколах подделаны подписи свидетельниц. После возбуждения против него дела следователь уволился, но в прокуратуре посчитали, что под статью он попал незаконно. Сейчас адвокаты Арсена добиваются повторного привлечения следака к ответственности, а значит, и пересмотра проведенного им в 2015 году расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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