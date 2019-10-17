2019-10-17T23:21:08+03:00
Общество

Остались с дилдо: провальное ограбление секс-шопа попало на видео в Ставрополе

Неудовлетворенные выручкой грабители, украли 32 фаллоимитатора [видео]
Ася АСРЯН
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Как сложилась судьба «32 резиновых друзей» с новыми владельцами, осталось загадкойКак сложилась судьба «32 резиновых друзей» с новыми владельцами, осталось загадкойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ставропольский секс-шоп ворвались двое разъяренных посетителей и стали вымогать у продавца деньги.

При этом грабители угрожали ему оружием. Продавец вытащил из кассы все деньги, но, эта сумма по всей видимости, не устроила мужчин.

Неудовлетворенные выручкой ставропольцы захватили с собой 32 фаллоимитатора на 30 тысяч рублей.

Ограбление секс-шопа в Ставрополе попало на видео.

По словам сотрудника секс-шопа, он успел вызвать полицейских, но любители игрушек для взрослых сбежали.

Обращаться в правоохранительные органы хозяева магазина больше не стали. А как сложилась судьба «32 резиновых друзей» с новыми владельцами, осталось загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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