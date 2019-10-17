Остались с дилдо: провальное ограбление секс-шопа попало на видео в Ставрополе
В ставропольский секс-шоп ворвались двое разъяренных посетителей и стали вымогать у продавца деньги.
При этом грабители угрожали ему оружием. Продавец вытащил из кассы все деньги, но, эта сумма по всей видимости, не устроила мужчин.
Неудовлетворенные выручкой ставропольцы захватили с собой 32 фаллоимитатора на 30 тысяч рублей.
Ограбление секс-шопа в Ставрополе попало на видео.
По словам сотрудника секс-шопа, он успел вызвать полицейских, но любители игрушек для взрослых сбежали.
Обращаться в правоохранительные органы хозяева магазина больше не стали. А как сложилась судьба «32 резиновых друзей» с новыми владельцами, осталось загадкой.
ИСТОЧНИК KP.RU