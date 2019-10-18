2019-10-18T16:21:26+03:00
Общество

«Оттащили, только привязав к машине»: Алабай порвал хозяина в Северной Осетии

78-летний хозяин собаки скончался в больнице
Ася АСРЯН
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Собака сорвалась с цепи и набросилась на пожилого мужчинуСобака сорвалась с цепи и набросилась на пожилого мужчинуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жуткий случай произошел 12 октября в крошечном селе Урсдон в Северной Осетии. Так, 78-летний мужчина приехал провести выходные на своем дачном участке. Там же много лет жила любимая собака пенсионера породы алабай.

Как только заботливый хозяин переступил порог дачного дома, собака сорвалась с цепи и набросилась на пожилого мужчину. В этот момент рядом оказались электрики, которые по счастливой случайности приехали на рабочий вызов.

Испуганные мужчины долго пытались оторвать агрессивного пса от обессиленного старика. Угомонить собаку получилось только после того, как рабочие привязали ее к служебной машине и отъехали на несколько метров.

На тот момент пенсионер был еще жив. Истерзанного старика с множественными укусами головы и туловища госпитализировали в центральную клиническую больницу. Там, на следующий день, 13 октября раненый мужчина скончался.

— Причиной смерти пенсионера стал повторный инфаркт миокарды. Об этом сообщили врачи центральной больницы. Материалы этого дела направлены в Следственный комитет по Республике Северная Осетия-Алания. Назначены экспертизы, —прокомментировали в пресс-службе МВД по республике.

Также выяснилось, что погибший мужчина до пенсии работал преподавателем в одном из вузов Северной Осетии. Последние годы своей жизни любил проводить на дачном участке, где и жил его любимый алабай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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