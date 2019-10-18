2019-10-18T19:21:11+03:00
Общество

"Побью его за стринги": пресс-конференция перед боем "Рук-Базук" с Олегом Монголом закончилась потасовкой

Кирилл Терешин не простил шутки оппонента про его нижнее белье [видео]
Варвара АНТОНОВА
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Снять встречу "лицом к лицу" без драки удалось только со второго разаСнять встречу "лицом к лицу" без драки удалось только со второго разаФото: СОЦСЕТИ
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В Абакане прошла пресс-конференция перед боем между "Синтоловым качком" и Олегом Монголом. На предварительной встрече журналисты и фанаты, купившие места на этом зрелище за пятьсот рублей, узнали о том, в каком формате пройдет поединок и на что настроены бойцы. Кроме этого, блогеры устроили небольшое шоу.

Как сообщил промоутер, мероприятие будет состоять из трех боев. Начнут программу спортсмены в легком весе, продолжат девушки, а закончат именитые блогеры. Каждый поединок продлится до тех пор, пока кто-нибудь не отключится. Только узкому кругу людей удастся увидеть все поединки в живую. Для всех остальных либо запустят прямую трансляцию на YouTube, либо выложат полную версию боев.

Лицом к лицу. Версия первая.

У блогеров совершенно разный настрой перед поединком. Если Монгол уверенно говорит о победе в первом раунде, то Терешин не так резок в высказываниях. На вопросы о том, в каком раунде он вынесет соперника, "синтольщик" отвечает уклончиво и даже робко. Этой слабостью воспользовался Монгол.

- Он в стрингах танцует на камеру. Кто он после этого? - заявляет он.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета

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Терешин пытался потом парировать, но как-то неудачно.

- Ты вот не пьешь четыре месяцев. Тебе просто никто не наливает. Давай я тебе налью, хочешь, а? - начинал было пятигорский фрик.

- Я тебе бутылку водки за шиворот залью, - отчеканил Монгол, и в зале раздался смех.

Страсти настолько накалились, что единственную на столе бутылку воды Терешин использовал не по назначению: он облил своего обидчика после очередной колкости про стринги.

В конце пресс-конференции, во время борьбы взглядами, "Синтоловый качок" и Олег Монгол не выдержали компании друг друга и стали патетично драться. Кто победил - не ясно: оба спортсмена выглядели неубедительно.

Лицом к лицу. Версия вторая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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