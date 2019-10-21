Чеченский внук Аллы Пугачевой закончил элитный вуз в Лондоне

Дени Байсаров - сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой - закончил престижный лондонский университет. Фотографию со своего выпускного парень выложил в Instagram, подписав: "Наконец-то".

Дени Байсаров около ГилдхоллаФото: СОЦСЕТИ

Ранее сообщалось, что Дени закончил одну из лучших российских школ в Подмосковье и курсы по программе Oxford Study Courses. В отличие от своего сводного брата Никиты Преснякова, Дени не пошел в музыку, а занялся фотографированием. В это же время молодой человек учился в университете. В каком именно - скрывает даже его мама:

- Дени поступил в университет в Англии, изучает основы бизнеса, - рассказывает "Комсомольской правде" Кристина Орбакайте . - Он сейчас увлекся фотографией, делает фотосессии друзей. Хотя музыкой тоже занимался - окончил класс по барабану и по фортепьяно. Но это все не для показухи, а для собственного самовыражения. Он стесняется немножко, но ничего, еще все впереди. Сейчас сын весь в учебе. На музыку пока времени не оставил.

Корреспондентам "КП - Северный Кавказ" удалось предположить, в каком университете учился Байсаров-младший. Судя по фотографии, выложенной Дени, он в тот момент находился около Гилдхолл, или резиденции лорд-мэра города. Напротив этого здания расположен главный корпус лондонского филиала Школы бизнеса имени Бута.

Фото: скриншот Google Карты

На то, что это не фотография с обычной прогулки после выпускного, указывает одна деталь - большое количество людей в таких же мантиях, как у Дени. Если бы Байсаров-младший ушел подальше от вуза, так много студентов не было бы рядом с ним около резиденции лорд-мэра. Кроме этого, некоторые пользователи, ставившие в тот день геометку "Гилдхолл" или "Guildhall", выкладывали в сети фотографии дипломов этого учебного заведения.

dearaby Гилдхолл, около которого фотографировался Дени

Отметим, что Школа бизнеса при Чикагском университете считается одним из лучших экономических вузов мира. Девять выпускников учебного заведения стали нобелевскими лауреатами по экономике, а некоторые возглавляют крупные компании: к примеру, Apple или Microsoft.

Правда, обучение в вузе очень дорогое. Стоимость зависит от программы. За самый дешевый курс надо отдавать за год больше 50 тысяч долларов. Студенты учатся в вузе, как минимум, три года, поэтому родители Дени заплатили не менее 150 тысяч долларов.

Школа бизнеса имени Бута в Лондоне. Фото: chicagobooth.edu

О дальнейших планах Дени пока ничего не говорит. По всей видимости, он останется в Лондоне и продолжит заниматься фотографией, параллельно работая в сфере маркетинга.