Чеченский внук Аллы Пугачевой закончил элитный вуз в Лондоне
Дени Байсаров - сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой - закончил престижный лондонский университет. Фотографию со своего выпускного парень выложил в Instagram, подписав: "Наконец-то".
Дени Байсаров около ГилдхоллаФото: СОЦСЕТИ
Ранее сообщалось, что Дени закончил одну из лучших российских школ в Подмосковье и курсы по программе Oxford Study Courses. В отличие от своего сводного брата Никиты Преснякова, Дени не пошел в музыку, а занялся фотографированием. В это же время молодой человек учился в университете. В каком именно - скрывает даже его мама:
- Дени поступил в университет в Англии, изучает основы бизнеса, - рассказывает "Комсомольской правде" Кристина Орбакайте . - Он сейчас увлекся фотографией, делает фотосессии друзей. Хотя музыкой тоже занимался - окончил класс по барабану и по фортепьяно. Но это все не для показухи, а для собственного самовыражения. Он стесняется немножко, но ничего, еще все впереди. Сейчас сын весь в учебе. На музыку пока времени не оставил.
Корреспондентам "КП - Северный Кавказ" удалось предположить, в каком университете учился Байсаров-младший. Судя по фотографии, выложенной Дени, он в тот момент находился около Гилдхолл, или резиденции лорд-мэра города. Напротив этого здания расположен главный корпус лондонского филиала Школы бизнеса имени Бута.
Фото: скриншот Google Карты
На то, что это не фотография с обычной прогулки после выпускного, указывает одна деталь - большое количество людей в таких же мантиях, как у Дени. Если бы Байсаров-младший ушел подальше от вуза, так много студентов не было бы рядом с ним около резиденции лорд-мэра. Кроме этого, некоторые пользователи, ставившие в тот день геометку "Гилдхолл" или "Guildhall", выкладывали в сети фотографии дипломов этого учебного заведения.
Отметим, что Школа бизнеса при Чикагском университете считается одним из лучших экономических вузов мира. Девять выпускников учебного заведения стали нобелевскими лауреатами по экономике, а некоторые возглавляют крупные компании: к примеру, Apple или Microsoft.
Правда, обучение в вузе очень дорогое. Стоимость зависит от программы. За самый дешевый курс надо отдавать за год больше 50 тысяч долларов. Студенты учатся в вузе, как минимум, три года, поэтому родители Дени заплатили не менее 150 тысяч долларов.
Школа бизнеса имени Бута в Лондоне. Фото: chicagobooth.edu
О дальнейших планах Дени пока ничего не говорит. По всей видимости, он останется в Лондоне и продолжит заниматься фотографией, параллельно работая в сфере маркетинга.
Сториз Дени Байсарова.
ИСТОЧНИК KP.RU