2019-10-21T14:44:43+03:00
Общество

Чеченский внук Аллы Пугачевой закончил элитный вуз в Лондоне

Молодой человек не торопится возвращаться в Россию [фото]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Место, где отучился Байсаров-младший, скрывают и родители, и сам пареньМесто, где отучился Байсаров-младший, скрывают и родители, и сам пареньФото: Евгения СОКОРЕВА
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Дени Байсаров - сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой - закончил престижный лондонский университет. Фотографию со своего выпускного парень выложил в Instagram, подписав: "Наконец-то".

Дени Байсаров около Гилдхолла Фото: СОЦСЕТИ

Дени Байсаров около ГилдхоллаФото: СОЦСЕТИ

Ранее сообщалось, что Дени закончил одну из лучших российских школ в Подмосковье и курсы по программе Oxford Study Courses. В отличие от своего сводного брата Никиты Преснякова, Дени не пошел в музыку, а занялся фотографированием. В это же время молодой человек учился в университете. В каком именно - скрывает даже его мама:

- Дени поступил в университет в Англии, изучает основы бизнеса, - рассказывает "Комсомольской правде" Кристина Орбакайте . - Он сейчас увлекся фотографией, делает фотосессии друзей. Хотя музыкой тоже занимался - окончил класс по барабану и по фортепьяно. Но это все не для показухи, а для собственного самовыражения. Он стесняется немножко, но ничего, еще все впереди. Сейчас сын весь в учебе. На музыку пока времени не оставил.

Корреспондентам "КП - Северный Кавказ" удалось предположить, в каком университете учился Байсаров-младший. Судя по фотографии, выложенной Дени, он в тот момент находился около Гилдхолл, или резиденции лорд-мэра города. Напротив этого здания расположен главный корпус лондонского филиала Школы бизнеса имени Бута.

Фото: скриншот Google Карты

Фото: скриншот Google Карты

На то, что это не фотография с обычной прогулки после выпускного, указывает одна деталь - большое количество людей в таких же мантиях, как у Дени. Если бы Байсаров-младший ушел подальше от вуза, так много студентов не было бы рядом с ним около резиденции лорд-мэра. Кроме этого, некоторые пользователи, ставившие в тот день геометку "Гилдхолл" или "Guildhall", выкладывали в сети фотографии дипломов этого учебного заведения.

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Гилдхолл, около которого фотографировался Дени
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Отметим, что Школа бизнеса при Чикагском университете считается одним из лучших экономических вузов мира. Девять выпускников учебного заведения стали нобелевскими лауреатами по экономике, а некоторые возглавляют крупные компании: к примеру, Apple или Microsoft.

Правда, обучение в вузе очень дорогое. Стоимость зависит от программы. За самый дешевый курс надо отдавать за год больше 50 тысяч долларов. Студенты учатся в вузе, как минимум, три года, поэтому родители Дени заплатили не менее 150 тысяч долларов.

Школа бизнеса имени Бута в Лондоне. Фото: chicagobooth.edu

Школа бизнеса имени Бута в Лондоне. Фото: chicagobooth.edu

О дальнейших планах Дени пока ничего не говорит. По всей видимости, он останется в Лондоне и продолжит заниматься фотографией, параллельно работая в сфере маркетинга.

Сториз Дени Байсарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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