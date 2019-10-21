«Даже у Тимати родился сын»: Дагестанец заставил жену сделать аборт, узнав, что будет дочка
Разведенный житель Дагестана, имея от разных жен двух дочерей, решил жениться в третий раз. На роль суженой идеально подошла молодая красавица, приехавшая в республику из соседнего региона.
А дальше все по классике жанра кавказских историй: влюбленные поженились, супруга в скором времени узнала о беременности.
Будущей маме был неважен пол ребенка. Это был ее первый и желанный малыш.
— Лишь бы родился здоровым, — мечтала девушка. С нетерпением ребенка ждал и счастливый отец. Однако эйфория радости резко прервалась на 12-ой неделе беременности. Тогда Зарема на УЗИ узнала, что ждет девочку.
Разочарованный муж кричал и бил кулаками по столу, приказывая сделать аборт.
— Зачем мне третья дочка? Я женился на тебе ради сына, — вспоминает возмущение мужа Зарема.
— Я и плакала, и умоляла его сохранить жизнь ребёнку, но он был непреклонен. А 16 октября, когда вся сеть была переполнена сообщениями о том, что у певца Тимати родился мальчик, у нас случился очередной скандал. «Нормальные женщины рожают сыновей! Вот у Тимати родился сын, чем я хуже» — упрекал меня муж.
На следующий день, оказывая психологическое и физическое давление, он отвёз супругу в один из столичных клиник, где девушке сделали аборт.
Это стало для Заремы огромным стрессом. Она не выдержала и, тайком сбежав от мужа, обратилась в дагестанский кризисный центр для женщин.
— Я никогда к нему не вернусь, я совершила страшную ошибку, — делится Зарема. Ее ближайшие родственники живут в соседнем регионе. А обращаться к тем, кто в Дагестане, девушка не хочет. По ее словам, «заботливая родня» сделает все, чтобы отправить никудышную жену к супругу.
Как сообщили в центре защиты материнства и детства «Теплый дом на горе», по анонимной статистике 18,8% всех абортов в Дагестане совершаются по половому признаку.
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ИСТОЧНИК KP.RU