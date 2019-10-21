2019-10-21T17:50:42+03:00
Общество

«Даже у Тимати родился сын»: Дагестанец заставил жену сделать аборт, узнав, что будет дочка

После операции девушка тайком сбежала от мужа
Ася АСРЯН
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По статистике 18,8% всех абортов в Дагестане совершаются по половому признакуПо статистике 18,8% всех абортов в Дагестане совершаются по половому признакуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Разведенный житель Дагестана, имея от разных жен двух дочерей, решил жениться в третий раз. На роль суженой идеально подошла молодая красавица, приехавшая в республику из соседнего региона.

А дальше все по классике жанра кавказских историй: влюбленные поженились, супруга в скором времени узнала о беременности.

Будущей маме был неважен пол ребенка. Это был ее первый и желанный малыш.

— Лишь бы родился здоровым, — мечтала девушка. С нетерпением ребенка ждал и счастливый отец. Однако эйфория радости резко прервалась на 12-ой неделе беременности. Тогда Зарема на УЗИ узнала, что ждет девочку.

Разочарованный муж кричал и бил кулаками по столу, приказывая сделать аборт.

— Зачем мне третья дочка? Я женился на тебе ради сына, — вспоминает возмущение мужа Зарема.

— Я и плакала, и умоляла его сохранить жизнь ребёнку, но он был непреклонен. А 16 октября, когда вся сеть была переполнена сообщениями о том, что у певца Тимати родился мальчик, у нас случился очередной скандал. «Нормальные женщины рожают сыновей! Вот у Тимати родился сын, чем я хуже» — упрекал меня муж.

На следующий день, оказывая психологическое и физическое давление, он отвёз супругу в один из столичных клиник, где девушке сделали аборт.

Это стало для Заремы огромным стрессом. Она не выдержала и, тайком сбежав от мужа, обратилась в дагестанский кризисный центр для женщин.

— Я никогда к нему не вернусь, я совершила страшную ошибку, — делится Зарема. Ее ближайшие родственники живут в соседнем регионе. А обращаться к тем, кто в Дагестане, девушка не хочет. По ее словам, «заботливая родня» сделает все, чтобы отправить никудышную жену к супругу.

Как сообщили в центре защиты материнства и детства «Теплый дом на горе», по анонимной статистике 18,8% всех абортов в Дагестане совершаются по половому признаку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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