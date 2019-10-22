«Мы на стороне трудящихся»: На Ставрополье обсудили работу Фонда соцстрахования

«Комсомольская правда» и Ставропольское региональное отделение Фонда социального страхования провели Круглый стол на тему "Трудовая реабилитация пострадавших на производстве и сокращение травматизма на работе". В ходе беседы перед СМИ с докладами выступили руководители филиалов и служб отделения. За час участники Круглого стола успели обсудить, как пострадавшему рабочему получить выплаты по соцстрахованию и как Фонд помогает ему вернуться к труду.

По словам главы Ставропольского отделения Александра Писаренко, под крылом ФСС находится больше 650 тысяч рабочих. В Фонд делают взнос 55 тысяч работодателей, в сумме выходит 894,4 миллиона рублей.

Работу организации можно поделить на три курса: снижение травматизма на производстве, реабилитация и выплаты. Таким образом менеджеры Фонда курируют лечение пострадавшего и его будущее после этого.

- Чтобы Фонд вам помог после несчастного случая, надо выйти на больничный лист, - объясняет начальник отдела страхования профессиональных рисков отделения ФСС Ирина Бойцова. - Когда вашу травму признают страховым случаем, составляется специальный акт и проводится расследование. После чего пострадавший обращается в бюро медико-социальной экспертизы. На этом этапе устанавливается процент утраты.

Пострадавший в несчастном случае работник претендует на единовременную или ежемесячную выплаты. На первый пункт Фонд выделяет 22,2 миллиона рублей. На второй у ФСС уходит больше 566 миллионов рублей. Сумма выплат назначается индивидуально, в зависимости от многих факторов.

На реабилитацию в общей сложности выделяется 177 миллионов рублей, уверяет заместитель начальника отдела профессиональных рисков отделения ФСС Максудова Атикат. Специалисты Фонда ведут пострадавшего вплоть до выздоровления или до того момента, пока не установят процент утраты здоровья.

Если же человека не спасти от инвалидности, его пытаются вернуть к здоровой жизни. Так, полмиллиона рублей идут на профессиональное переобучение. Клиент ФСС может сменить свою работу на более травмоопасную.

Местное отделение ФСС, кроме этого, выдает клиентам автомобили. На это выделяется 13,7 миллиона рублей. Раньше предоставляли клиенту «Оку», потом - «четверки» и «семерки», а с 2013 года выдают «Гранты».

На предотвращение травм на работе тратится 109,7 миллиона рублей. Фонд вкладывает средства в организацию предупредительных мер и даже увеличивает финансирование этого пункта. Если в прошлом году на это тратили 12 миллионов рублей, то в этом — 16 миллионов.

- При несчастных случаях большая доля вины лежит на людях, отвечающие за безопасность, но в основном нарушают сами работники, - утверждает директор филиала №6 Татьяна Лещенко. - Для этого мы обеспечиваем переобучение трудящихся.

Но чтобы эффективно работать с вопросом снижения травматизма на предприятиях, Фонд решил наладить контакт с работодателем. Так, ФСС покупает специальное оборудование для организаций (например, аппарат для измерение количества алкоголя в крови), вкладывают в санаторный отдых и медосмотры.

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