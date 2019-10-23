2019-10-23T14:51:21+03:00
Общество

«Я не помещался в самолёте»: ставрополец похудел на полцентнера ради любви

Вячеслав теперь носит вещи, купленные в 20 лет [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: личный архив героя публикацииФото: личный архив героя публикации
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- У меня был «парашютный» размер «6ХL», а теперь в «М» помещаюсь! - шутит похудевший на 53 кг (!) педагог из Ставрополя Вячеслав. - Никогда в жизни не отжимался, а сейчас спокойно занимаюсь спортом. На скакалке 20 раз прыгнуть не мог, теперь делаю несколько подходов по 150 повторений!

Вячеславу Ходусу 42 года. В университете он заведует кафедрой русского языка. Много лет не видел проблемы в лишних кило. С детства, говорит, был «круглешком». Но в 40 лет весы показывали уже 156 кг. При росте 1,8 м Вячеслав не выглядел тучным, но был очень полным и неповоротливым.

Как менялась фигура. Фото: личный архив героя публикации

Как менялась фигура. Фото: личный архив героя публикации

Одевался, впрочем, всегда стильно, колесил по России с командировками и отдыхал за границей. С оптимизмом поэтому смотрел в зеркало и все неудобства сглаживал шопингом и яркими впечатлениями. Хотя сейчас признается: «Я в самолете не помещался», и обеденный поднос там не раскрывался, а «ударялся о живот».

- Похудел благодаря жене. С помощью диетолога она первая сбросила 20 кг и стала мне примером и личным поваром. Так вместе и следуем здоровому рациону уже 2,5 года, - продолжает мужчина. - Я пока не определился, хочу дальше худеть или нет. Когда теряешь вес, нужно менять весь гардероб. Очень это затратно! Но приятно ходить в том, что покупал в 20 лет.

До и после. Фото: личный архив героя публикации

До и после. Фото: личный архив героя публикации

Как Вячеслав смог похудеть на полцентнера до 103 кг рассказала его диетолог, нутрициолог Оксана Линникова:

- Мы сыграли на любви к моде, что можно будет одеваться еще красивее во всех магазинах, которые нравятся. Трудности возникли из-за его графика работы. Но Вячеслав — ответственный и следовал подсказкам, что брать в самолет и заказывать в кафе. Питается 5 раз в день. Люди почему вечером наедаются? Уставший приходишь с работы и ешь все подряд из-за накопленного голода. Много пьет воды. Мы часто путаем жажду с голодом. Дробное питание с полезными перекусами — залог успеха. А вот физическая нагрузка обязательна не всем. Если человек весит 150 кг, и так тяжело его коленям, позвоночнику и сердечно-сосудистой системе. Спорт добьет организм. При ожирении нужно ходить на свежем воздухе, делать гимнастику, если есть возможность и нет комплексов — заниматься плаваньем. И еще совет: если у диеты есть название, она 100% не работает. Следовать надо только рациональному питанию, которое продиктовано нормами ВОЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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