«Находка века»: Украденную во время чеченской войны картину обнаружили в Третьяковке

Картина Александра Головина «Портрет Татевосяна в бедуинской повязке» собрала вокруг себя много шума. Ее на днях представили на ретроспективной выставке художников Василия Поленова в московской Третьяковской галерее.

Первым на картину обратил внимание коллекционер Сергей Подстаницкий. Он сообщил, что это то самое полотно, которое пропало во время Первой Чеченской войны из Грозного. Тут же искусствоведы попытались оценить картину. Выяснилось, что она может стоить несколько десятков тысяч долларов.

После заявления коллекционера Третьяковка сняла полотно и поместила в запасник музея. Тем временем ее специалисты начали исследования для прояснения ситуации.

В результате галерея, с учетом публикации этого произведения в 1987 году как принадлежащего собранию музея в Грозном, а также свидетельств очевидцев, с высокой долей вероятности заявила, что эта картина принадлежит собранию чеченского музея.

Настоящий владелец «Портрет Татевосяна в бедуинской повязке» письменно подтвердил свое желание передать картину Национальному музею Чечни.

Чуть позже стало известно, что похищенную во время конфликта в 1990-х годах картину скоро выставят в зале русской живописи XVII-XIX веков Национального музея Чечни.