На кавказской свадьбе в Абхазии съели животных из Красной книги

В социальных сетях появились снимки со свадебного торжества на несколько сотен гостей, которое устроили в абхазском селе Кутол. Известный конезаводчик Беслан Абхазав женил своего единственного сына. Пользователей возмутили две фотографии, из-за одной из них семьей заинтересовалось местное МВД.

На первой фотографии запечатлели помпезные свадебные столы, которых под шатром было около девяти штук. И на каждом из них стояло блюдо с запеченным туром, занесенным к Красную книгу. Это подтвердил председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.

Всего на планете осталось, по разным оценкам, от десяти до 16 тысяч западнокавказских и восточнокавказских туров. Оба вида животного относятся к категории "в опасности" или "близок к угрожаемому". Однако в некоторых странах (например, в Азербайджане) охота на зверей не запрещена, из их рогов делают винные сосуды.

Отмечается, что скрещивание туров разных видов приводит к рождению бесплодных детей. Сколько таких зверей, не способных к размножению, есть в природе - не известно.

Каких редких туров ели на свадьбе в Абхазии - не говорится. Как отметил Савелий Читанава, животных убили не в Абхазии. По словам главы семьи Беслана Абхазава, мертвых туров подарили друзья из Северного Кавказа. Чиновник заявил, что наказать абхазскую семью за это нельзя. В их стране нет собственной Красной книги.

Отметим, что этим скандалом свадьба не закончилась. Второй фотографией с торжества, которую активно обсуждали в сети, стал снимок избитого Беслана Хварцкого. Молодой человек оставил под постом о свадьбе комментарий, где обвинял семью контрабанде наркотиков. Блогера 21 октября доставили в больницу с травмами. По сообщению МВД Абхазии, сейчас проводится проверка инцидента.