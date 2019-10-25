«Ислам Кадыров пытал людей электрошокером»: полиция проверяет видео с бывшим мэром Грозного

Полиция начала проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова в связи с появлением скандального видео. На записи, попавшей к полицейским, чиновник не только сыпет угрозами, оказывая психологическое давление, но и физически воздействует на людей, задержанных по подозрению в разных правонарушениях. В ход идет даже электрошокер. Все это делалось ради чистосердечного признания. Хронометраж записей, на которых Ислам Кадыров ведет "профилактические беседы" с людьми, составляет 8 часов.

По словам замначальника угрозыска городской полиции Саламбека Мутиева, видео записывалось пресс-службой бывшего мэра и его личными операторами, а в полицию ролик передали журналисты телеканала «Грозный». После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Фото: https://www.kavkazr.com

Ислам Кадыров раньше сам работал в правоохранительных органах, затем стал вице-премьером Чечни, а на должности градоначальника пробыл с 2012 по 2015 годы. Кстати, он прославился тем, что стал самым молодым мэром в истории страны,заняв этот пост в возрасте 25 лет. Позже Ислам Кадыров руководил администрацией главы и правительства Чечни. С 2017 мужчина перешел на работу в органы. А в августе прошлого года из уст спикера парламента Республики стало известно, что Ислам Кадыров полностью отстранен от власти и лишен всех преференций. Как писали СМИ, высоких постов его лишили из-за конфликта с Рамзаном Кадыровым.

Пресс-секретарь руководителя республики прокомментировал ситуацию. Альви Каримов отметил, что Ислам Кадыров немало сделал на посту главы города, но его методы достижения благих целей не устроили Рамзана Кадырова, который отстранил чиновника от должности.