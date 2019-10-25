2019-10-25T15:58:42+03:00
Общество

«400 спецоперациий за 9 месяцев»: чем занимается легендарный отряд «Гром»

Профессиональные бойцы за работой в репортаже «КП» [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Угадаем, если скажем, что вам тоже интересно посмотреть на героев в обычной жизниУгадаем, если скажем, что вам тоже интересно посмотреть на героев в обычной жизниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для преступника — страшный сон, в глазах обывателя — киногерои. Вооруженные с закрытыми лицами «бруталы» сами по себе выглядят зрелищно. Но когда профи в работе — имеем дело с абсолютными звездами. «Комсомолка» знакомит вас с созданным в 2017 году отрядом специального назначения «Гром». Штурм, задержание головорезов и прикрытие полицейских — их «конёк».

Работа только в команде, никакой самодеятельности Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Работа только в команде, никакой самодеятельностиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В кадре тренировка. Сопровождать бойцов на службе в реальных спецоперациях смертельно опасно.

Про вестибулярный аппарат бойцов можно ничего не говорить. И так понятно, что в любой ситуации они должны попасть в цель Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Про вестибулярный аппарат бойцов можно ничего не говорить. И так понятно, что в любой ситуации они должны попасть в цельФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Скромные на вид ребята лезут в самое пекло. Как рассказал начальник боевого отделения, только за последние 9 месяцев отряд больше 400 раз привлекался для силового сопровождения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, а еще служил щитом для сотрудников органов внутренних дел по линии борьбы с наркопреступлениями.

Отрабатывают задержание преступника жестко. Максимально реалистично Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отрабатывают задержание преступника жестко. Максимально реалистичноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- В результате указанных мероприятий было задержано свыше 540 лиц, - добавил собеседник.

Может показаться, что берут в Отряд только голубоглазых (шутка) Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Может показаться, что берут в Отряд только голубоглазых (шутка)Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Работа в команде — закон. Самому не плошать и прикрывать тыл товарища — беспрекословное правило. Каждая новая тренировка обязательно сложнее прошлой.

Навыки скалолазания - обязательный момент Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Навыки скалолазания - обязательный моментФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Важно совершенствоваться» — объясняют бойцы.

"Руки за голову, чтобы я видел!": так, наверное, командуют бойцы в реальных таких случаях Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Руки за голову, чтобы я видел!": так, наверное, командуют бойцы в реальных таких случаяхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эти учения прошли в трех точках на карте Ставрополя: Немецкий мост, бесхозная территория закрытого кафе и заброшенный недострой.

Отрабатывают проникновение в здание через окно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Отрабатывают проникновение в здание через окноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Женщин, шутят силовики, в отряд не берут. Сгодятся только выносливые и спортивные мужчины, чьи навыки будут улучшаться на регулярных стрельбищах и соревнованиях.

Пули ненастоящие, но промах на тренировке - это риск получить настоящую травму в бою Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пули ненастоящие, но промах на тренировке - это риск получить настоящую травму в боюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Силовики шлифуют мастерство на первенствах среди сотрудников органов и подразделений ГУ МВД РФ Ставропольского края.

Как красиво сливается осенний лес с камуфляжем Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как красиво сливается осенний лес с камуфляжемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На чемпионатах по боксу, самбо, боевому самбо, дзюдо, рукопашному бою служебному биатлону, стрельбе.

А вы думали, такое только в кино происходит? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А вы думали, такое только в кино происходит?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Отряд завоевал более 30 призовых мест. В его рядах несет службу член Сборной России по всестиливому карате, который является участником и призером многих всероссийских и международных турниров по данному виду единоборств. В 2019 году боец принял участие в составе сборной МВД России в XVIII всемирных играх полицейских и пожарных в китайском городе Чэнду, где стал серебряным призером, - рассказал «КП-Северный Кавказ» представитель правоохранительных органов.

Устрашающе выглядит, правда? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Устрашающе выглядит, правда?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все как на подбор Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все как на подборФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нам повезло снимать учения в ясную погоду Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нам повезло снимать учения в ясную погодуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Плечом к плечу... Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Плечом к плечу...Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еще раз отметим высокий уровень подготовки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еще раз отметим высокий уровень подготовкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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