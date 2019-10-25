2019-10-25T15:39:51+03:00
Происшествия

«Поножовщина была, кому-то ногу сломали»: местные напали на дорожников в Северной Осетии

Это первый случай жестокого избиения укладчиков асфальта
Евгения СОКОРЕВА
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Фото с места ЧП: администрация ВладикавказаФото с места ЧП: администрация Владикавказа
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- Мы сами подрядчиков просим работать ночью, потому что сезон заканчивается, лето было дождливое, где-то не успеваем. Нам приходится, чтобы догнать запланированный график, - рассказывает «КП-Северный Кавказ» после ЧП во Владикавказе руководитель «Дорожного фонда» Тимур Дзуцев.

Ночью 25 октября дорожники снимали старый асфальт на улице Кесаева, когда к ним подошла «группа лиц» и потребовала шумные фрезеровочные работы прекратить.

- Начали предъявлять претензии, мол, вы ночью работаете, мешаете спать, – продолжает начальник дорожного фонда. – Слово за слово. Все вылилось в поножовщину, кому-то ногу еще сломали. Одному выбили глаз: бровь рассекли, глаз заплыл.

Всех пострадавших увезли в больницу. Это первый случай нападения на дорожников в Северной Осетии.

- Такова судьба асфальтоукладчиков, к сожалению. Кладут днем, люди недовольны. Ночью работают, все равно виноваты, - поддерживают жители республики пострадавших работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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