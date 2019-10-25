2019-10-25T14:28:18+03:00
Происшествия

Ислам Кадыров на посту мэра Грозного пытал людей

Ислам Кадыров стал героем скандального видеоролика, снятого во время его правления Грозным [видео]
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: https://www.kavkazr.comФото: https://www.kavkazr.com
Изменить размер текста:

Ислам Кадыров, занимавший пост мэра Грозного с 2012 по 2015 год попал под пристальное внимание полицейских. В отношении бывшего чиновника полиция начала проверку. Запись, переданная в органы журналистами телеканала «Грозный», вскрывает незаконные методы работы самого молодого в истории страны градоначальника. Тогда 25-летний Ислам Кадыров не гнушался применять к задержанным, ради благого дела, физическую расправу. На кадрах он бьет женщину электрошокером, пытаясь получить от нее признательные показания по делу о мошенничестве. Общий хронометраж записей, подтверждающих психологическое и физическое давление на местных жителей, 8 часов.

Экс-мэр Грозного Ислам Кадыров пытает людей электрошокером.Видео: ЧГТРК "Грозный"

Как сообщает замначальника угрозыска городской полиции Саламбека Мутиева, видео записывалось пресс-службой экс-мэра. После изучения материалов в полиции примут процессуальное решение.

Ранее Ислам Кадыров служил в правоохранительных органах, позже в его карьера взлетела вверх, он был вице-премьером Чечни, избран главой Грозного в 2012, оставаясь им до 2015 года. С 2015 Ислам Кадыров стал управлять администрацией главы и правительства Чечни. Но 2017 мужчина снова вернулся туда, откуда начал. Кроме того, в августе прошлого года спикер парламента Республики Магомед Даудов заявил, что Ислам Кадыров полностью отстранен от власти и лишен всех преференций. Как писали СМИ, высоких постов его лишили из-за конфликта с Рамзаном Кадыровым.

Свежий скандал прокомментировали в пресс-службе главы Чечни Рамзана Кадырова, отметив, что Ислам Кадыров многое сделал для процветания Грозного, но способы, которыми он этого достигал не устроили высшее руководство, вот почему чиновник был уволен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Мертвой хваткой вцепились в лицо»: Стая собак напала на школьницу в Дагестане
Дагестанский врач покусал и оттаскал за волосы недовольную пациентку
Годовалому малышу из Северной Осетии сделали протез бедра
«Только не в Ботанический сад!»: ставрополец не выдержал унизительной работы и откупился 100 тысячами
Супермодель Наталья Водянова опубликовала бесстыжий снимок из Пятигорска
"Живодер расстрелял свинцом из винтовки": к ветеринарам попала парализованная собака с пулевыми ранениями
Кадыров заявил о начале работы военной полиции из Чечни в Сирии
«Вид портят!»: правительственные елки в Ставрополе готовятся спилить
Конор Макгрегор обвинил дагестанцев в трусости, но сбежал от «разговора» с ними через чёрный вход
В Ставрополе появится памятник детям войны
«СтрелаАвто» поддержала участников кисловодского марафона
Участник кровавой бойни под Ростовом задержан в Чечне
Выпил, вспылил, застрелил: в Ессентуках мужчина решил конфликт выстрелом из винтовки
В Ставрополе начали устанавливать ледовый каток
В последние выходные октября ставропольцев ждет небольшой дождь
"Во дурак": ночью вор набросился на бутафорский сейф из рекламы сериала
«Пусть ответит за слова»: толпа дагестанцев ждёт Конора Макгрегора у входа в гостиницу
Чиновник через прокуратуру заставит Макгрегора "драить туалеты в Дагестане"
В ДТП с "Ларгус" и "КАМАЗОМ" в Шпаковском районе пострадал мужчина
Трое пострадали в лобовом столкновении автомобилей на Ставрополье
«Мир без слез»: детям - праздник, больнице - деньги
Ударивший крымского журналиста чеченец попросил прощения
Впервые фигурант дела Арашуковых дал признательные показания
Еще одним фигурантом «дела Арашуковых» стал бизнесмен из Ставрополя
Ставропольского министра с роскошным особняком осудили за "откаты"