Ислам Кадыров на посту мэра Грозного пытал людей
Ислам Кадыров, занимавший пост мэра Грозного с 2012 по 2015 год попал под пристальное внимание полицейских. В отношении бывшего чиновника полиция начала проверку. Запись, переданная в органы журналистами телеканала «Грозный», вскрывает незаконные методы работы самого молодого в истории страны градоначальника. Тогда 25-летний Ислам Кадыров не гнушался применять к задержанным, ради благого дела, физическую расправу. На кадрах он бьет женщину электрошокером, пытаясь получить от нее признательные показания по делу о мошенничестве. Общий хронометраж записей, подтверждающих психологическое и физическое давление на местных жителей, 8 часов.
Экс-мэр Грозного Ислам Кадыров пытает людей электрошокером.Видео: ЧГТРК "Грозный"
Как сообщает замначальника угрозыска городской полиции Саламбека Мутиева, видео записывалось пресс-службой экс-мэра. После изучения материалов в полиции примут процессуальное решение.
Ранее Ислам Кадыров служил в правоохранительных органах, позже в его карьера взлетела вверх, он был вице-премьером Чечни, избран главой Грозного в 2012, оставаясь им до 2015 года. С 2015 Ислам Кадыров стал управлять администрацией главы и правительства Чечни. Но 2017 мужчина снова вернулся туда, откуда начал. Кроме того, в августе прошлого года спикер парламента Республики Магомед Даудов заявил, что Ислам Кадыров полностью отстранен от власти и лишен всех преференций. Как писали СМИ, высоких постов его лишили из-за конфликта с Рамзаном Кадыровым.
Свежий скандал прокомментировали в пресс-службе главы Чечни Рамзана Кадырова, отметив, что Ислам Кадыров многое сделал для процветания Грозного, но способы, которыми он этого достигал не устроили высшее руководство, вот почему чиновник был уволен.
ИСТОЧНИК KP.RU