Ислам Кадыров на посту мэра Грозного пытал людей

Ислам Кадыров, занимавший пост мэра Грозного с 2012 по 2015 год попал под пристальное внимание полицейских. В отношении бывшего чиновника полиция начала проверку. Запись, переданная в органы журналистами телеканала «Грозный», вскрывает незаконные методы работы самого молодого в истории страны градоначальника. Тогда 25-летний Ислам Кадыров не гнушался применять к задержанным, ради благого дела, физическую расправу. На кадрах он бьет женщину электрошокером, пытаясь получить от нее признательные показания по делу о мошенничестве. Общий хронометраж записей, подтверждающих психологическое и физическое давление на местных жителей, 8 часов.

Экс-мэр Грозного Ислам Кадыров пытает людей электрошокером.Видео: ЧГТРК "Грозный"

Как сообщает замначальника угрозыска городской полиции Саламбека Мутиева, видео записывалось пресс-службой экс-мэра. После изучения материалов в полиции примут процессуальное решение.

Ранее Ислам Кадыров служил в правоохранительных органах, позже в его карьера взлетела вверх, он был вице-премьером Чечни, избран главой Грозного в 2012, оставаясь им до 2015 года. С 2015 Ислам Кадыров стал управлять администрацией главы и правительства Чечни. Но 2017 мужчина снова вернулся туда, откуда начал. Кроме того, в августе прошлого года спикер парламента Республики Магомед Даудов заявил, что Ислам Кадыров полностью отстранен от власти и лишен всех преференций. Как писали СМИ, высоких постов его лишили из-за конфликта с Рамзаном Кадыровым.

Свежий скандал прокомментировали в пресс-службе главы Чечни Рамзана Кадырова, отметив, что Ислам Кадыров многое сделал для процветания Грозного, но способы, которыми он этого достигал не устроили высшее руководство, вот почему чиновник был уволен.