2019-10-28T14:20:21+03:00
Происшествия

Экс-врио председателя правительства Дагестана осудили за растрату 40 млн

Абдусамаду Гамидову и его заместителю на двоих дали 12 лет тюрьмы
Антон ШАПОВАЛОВ
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Абдусамад Гамидов. Фото: пресс-служба правительства ДагестанаАбдусамад Гамидов. Фото: пресс-служба правительства Дагестана
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Лефортовский суд Москвы приговорил к шести с половиной годам колонии бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и к пяти с половиной годам тюрьмы - его заместителя Раюдина Юсуфова. Мужчин судили по делу о растрате 40 миллионов рублей из бюджета республики.

Кроме этого, суд постановил взыскать с уроженцев Дагестана около 41 миллиона рублей в виде компенсации. Как уверяют адвокаты обвиняемых, они будут обжаловать решение.

Задержание Абдусамада Гамидова

Задержание Абдусамада Гамидова

Гамидову и Юсуфову вменяют хищение в форме растраты (четвертая часть 160 статьи). 40 миллионов рублей, которые присвоили себе мужчины, должны были пойти на реконструкцию здания для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале.

- Гамидов, Юсуфов и трое иных лиц, дело в отношении которых выделены в отдельное производство, выработали схему преступления и провели распределения ролей. Гамидов должен был использовать служебное положение для осуществления своего плана, - говорят в пресс-службе суда. Причем у Гамдова была не ведущая роль в деле, инициатором стало иное лицо.

По плану, реконструкцию здания провела группа рабочих по просьбе бывшего директора Дирекции государственного заказчика без денег из бюджета республики. При этом открытого аукциона на заключение контракта и проектно-сметной документации не было. Но обвиняемые подписали документ на проведение конкурса и бумаги, на основе которых компании "Град-Строй" перечислили деньги за работу, которую она не делала.

При подсчете имущества Гамидова и Юсуфова выяснилось, что ее кадастровая стоимость превышает сумму в 68 миллионов рублей. Особняк бывшего врио председателя правительства Дагестана признали "самовольной постройкой". Во время обыска в домах обвиняемых изъяли большое число оружия и боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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