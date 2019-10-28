2019-10-28T17:07:57+03:00
Общество

На Ставрополье родня делит 5-миллиардное наследство бизнесмена

Претендентами на богатство оказались наследники от двух браков
Ася АСРЯН
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Наследство бизнесмена, о котором шла речь в завещании, составляет более 5 млрд рублейНаследство бизнесмена, о котором шла речь в завещании, составляет более 5 млрд рублей
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Гибель от несчастного случая известного бизнесмена Владимира Т. два года назад потрясла не только Ставрополье, но и санкт-петербургские деловые круги. Там у предпринимателя было несколько предприятий, крестьянское хозяйство, торгово-развлекательный центр.

Однако в последние годы бизнесмен жил и работал на Ставрополье — в Кисловодске. Там он руководил крупнейшим в регионе санаторием, где при нем построили самый большой в регионе крытый бассейн, фонтаны с цветомузыкой, СПА.

Бизнесмена называли одним из главных инвесторов и меценатов Кисловодска. Он много помогал ветеранам и даже устраивал их на бесплатное лечение в свой санаторий. Взялся он и за реконструкцию развалившихся корпусов другого лечебно-оздоровительного учреждения.

За пару месяцев до своего 63-летия Владимир приехал проверить, как идут строительные работы. Однако спускаясь с третьего на второй этаж, бизнесмен оступился и упал. Полученные травмы оказались смертельными.

Молодая жена и несовершеннолетние дети остались без кормильца, но претендентами на многомиллиардное наследство. И не без оснований.

—Владимир пришел ко мне и попросил переделать завещание, ранее написанное на сына от первого брака, на детей от второго брака, — рассказывает нотариус Шамиль Джамбидаев. — Дочку вписать не смогли, потому что документов он не предоставил. А вот на несовершеннолетнего сына предоставил.

Однако с таким разделом имущества не согласился сын от первого брака. Он подал заявление в правоохранительные органы. На нотариуса завели уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями нотариусом».

— Следствие доказало, что в октябре 2017 Джамбидаев от имени умершего оформил завещание на имущество общей стоимостью более 4 миллиардов рублей с внесенными в него заведомо недостоверными данными о распределении наследства, —сообщили в прокуратуре Карчаево-Черкесии.

Нотариуса признали виновным и приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей, однако в связи с истечением срока давности освободили от наказания.

— Я не признаю вину и буду оспаривать это решение суда, —продолжает Джамбидаев. —Завещание было составлено правильно. Просто между близкими родственниками, которые не могут поделить миллиарды, нотариус оказался стрелочником.

По его словам, наследство бизнесмена, о котором шла речь в завещании, на самом деле составляет более 5 млрд рублей. И, похоже, вопрос его принадлежности родственники будут решать только в судебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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