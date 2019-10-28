Расстреливал здание МВД и полицейских: омоновцу грозит пожизненное за пьяный дебош в Ставрополе

В Ставропольский краевой суд направлено уголовное дело бывшего спецназовца ОМОН Игоря Крапивина. В порыве ненависти к правоохранительным органам, напившийся в дым мужчина устроил страшный ночной дебош в центре Ставрополя: он расстрелял здание краевого управления МВД, угрожал убийством охраннику центрального парка и устроил ночную охоту на окруживших его полицейских.

Чудовищная история произошла в в ночь на 21 ноября 2018 года. Пьяный в дым экс-силовик сорвался с цепи. Крапивин взял охотничью двустволку ИЖ-12 и пошёл гулять по центру города.

Главной целью мужчины стало здание управления МВД на улице Дзержинского. Тяжёлые дубовые двери он методично расстрелял из ружья, попутно повредив стену и козырёк. После он решил заглянуть в городской парк, находящийся в паре сотен метров.

Перестрелка в Ставропольском парке: пьяный омоновец напал на полицейских.

На входе человека с двустволкой попытался остановить 55-летний охранник ЧОП. Мужчина едва не получил пулю — дебошир открыто угрожал ему убийством. Пожилой страж поспешил убраться с пути обезумевшего экс-силовика.

Парк успели оцепить. Ночного мстителя окружили семеро полицейских. На предложение сдаться он ответил пальбой из двустволки. Сотрудники МВД едва успели спрятаться за деревьями от свистящих пуль. К счастью, после пятиминутной перестрелки, дебошира ранили в ногу и задержали. Полицейские вышли сухими из воды.

— Первым заместителем прокурора края в суд направлено уголовное дело по статьям «покушение на сотрудника правоохранительных органов», «угроза убийством», «умышленное уничтожение имущества» и «хулиганство». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

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