2019-10-28T17:20:07+03:00
Происшествия

Расстреливал здание МВД и полицейских: омоновцу грозит пожизненное за пьяный дебош в Ставрополе

Стрелка остановили лишь ранив в ногу [видео]
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пьяный дебошир оказался бывшим сотрудником ОМОНПьяный дебошир оказался бывшим сотрудником ОМОНФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ставропольский краевой суд направлено уголовное дело бывшего спецназовца ОМОН Игоря Крапивина. В порыве ненависти к правоохранительным органам, напившийся в дым мужчина устроил страшный ночной дебош в центре Ставрополя: он расстрелял здание краевого управления МВД, угрожал убийством охраннику центрального парка и устроил ночную охоту на окруживших его полицейских.

Чудовищная история произошла в в ночь на 21 ноября 2018 года. Пьяный в дым экс-силовик сорвался с цепи. Крапивин взял охотничью двустволку ИЖ-12 и пошёл гулять по центру города.

Главной целью мужчины стало здание управления МВД на улице Дзержинского. Тяжёлые дубовые двери он методично расстрелял из ружья, попутно повредив стену и козырёк. После он решил заглянуть в городской парк, находящийся в паре сотен метров.

Перестрелка в Ставропольском парке: пьяный омоновец напал на полицейских.

На входе человека с двустволкой попытался остановить 55-летний охранник ЧОП. Мужчина едва не получил пулю — дебошир открыто угрожал ему убийством. Пожилой страж поспешил убраться с пути обезумевшего экс-силовика.

Парк успели оцепить. Ночного мстителя окружили семеро полицейских. На предложение сдаться он ответил пальбой из двустволки. Сотрудники МВД едва успели спрятаться за деревьями от свистящих пуль. К счастью, после пятиминутной перестрелки, дебошира ранили в ногу и задержали. Полицейские вышли сухими из воды.

— Первым заместителем прокурора края в суд направлено уголовное дело по статьям «покушение на сотрудника правоохранительных органов», «угроза убийством», «умышленное уничтожение имущества» и «хулиганство». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Пьяный экс-омоновец расстрелял здание полиции и палил по сотрудникам в Ставророле

Сегодня ночью с ружьем по Ставрополю разгуливал бывший сотрудник ОМОН УВД СК Игорь Крапивин. Пьяный. Как рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных органах, около входа в парк "Центральный" он нахамил 55-летнему сотруднику ЧОП "Рубеж". Стал угрожать расправой (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кто-то не платит, кто-то переплачивает: коммунальщики вернули дагестанцам 3,5 миллиона рублей
Глава Ессентуков оценил уборку улиц на «тройку»
Незаконные действия полицейского в Ставрополе против студента проверят следователи
Чеченских молодоженов обязали уведомлять ГИБДД о свадебных торжествах
Отобрали самое дорогое: приставы нашли ахиллесову пяту геймера-спортсмена
Экстренное предупреждение объявлено на Ставрополье в связи с похолоданием и снегом
«Невинномысский Азот» назван крупнейшим налогоплательщиком Ставрополья
На Ставрополье обновлено правительство
Программа празднования Дня народного единства в Ставрополе 2019
Ставрополец оплатил лечение девушки, а она оказалась парнем
7 краж на полмиллиона: на Ставрополье задержали серийного «оконщика»
Отбывающий наказание в колонии чеченец и его отец затеяли махинацию на 14 миллионов рублей
«Их объединила болезнь»: как расстрелянный из дробовика кот с иммунодефицитом нашел друга
Онкобольные дети Ставрополя просят о книгах
Первый снег на Ставрополье прогнозируют на конец октября
Бразильский тренер принял ислам в Дагестане
Водитель на Ставрополье ранил пассажира и скрылся с места ДТП
«Что, если я сказал бы, что я гей?»: Американский журналист сделал каминг-аут в чеченской тюрьме
В Ставрополе внедорожник сбил ребенка на самокате
Три человека пострадали в ДТП с "Опелем" и "Тойотой" в Невинномысске
Ставрополец пытался сымитировать самоубийство, чтобы не сесть в тюрьму
Власти Чечни хотят вернуть в Россию жен боевиков, воевавших в Сирии