«Выследил беременную жену, чтобы убить»: Ревнивый дагестанец зарезал сбежавшую супругу и тещу

На Северном Кавказе оборвалась жизнь очередной жертвы домашнего насилия. На этот раз героиней трагедии стала 28-летняя жительница дагестанского города Кизляр.

Молодая Мадина зимой 2019 года вышла замуж за земляка по имени Мусса. В одном из огромных залов торжеств молодожены и многочисленная родня отпраздновали большую дагестанскую свадьбу.

Пока жених с невестой кормили друг друга свадебным тортом, мама Мадины радовалась за дочь. Женщина последние годы воспитывала девочку без отца. «Теперь она будет под надежной защитой», думала мать красавицы-невесты. Однако счастье молодых длилось недолго.

Фото: СОЦСЕТИ

Мусса любил выпивать, возвращаться домой по ночам и устраивать громкие скандалы. Под горячую руку» агрессивного дагестанца попадала невинная жена. Не выдержав издевательств и скандалов вечно пьяного мужа, Мадина сбежала в родительский дом.

По словам родственников, узнав об этом, муж пытался ее задушить. Все соседи и близкие семьи знали, что супруги больше не живут вместе. Однако, экс-супруг не оставлял девушку в покое даже после развода.

Преследовал ее и угрожал очередными побоями. Боясь за свою жизнь, Мадина с матерью были вынуждены скитаться по городу, прятаться у родственников.

В надежде, что Мусса больше не потревожит их, женщины вернулись к себе домой. Узнав об этом, ранним утром бывший муж сломал входную дверь и ворвался в дом Мадины.

Пьяный Мусса искромсал ножом 28-летнюю красавицу на глазах у ее матери. Пытаясь защитить дочь, 67-летняя теща тоже попала под нож пьяного зятя. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

Ревнивый дагестанец искромсал сбежавшую экс-супругу и тещу.

Истерзанную Мадину увезла скорая, но, девушка не дожила до больницы. Позже выяснилось, что молодая женщина была беременна, носила под сердцем ребенка от бывшего мужа-тирана.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он признался, что пришел пьяным в дом бывшей супруги и из-за ревности нанес смертельные удары ей и ее матери. А после этого вызвал скорую помощь и ушел.

Против 38-летнего дагестанца возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». Сейчас мужчина находится под стражей.