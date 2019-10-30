«Не звоните сюда больше!»

- Если вам звонят с незнакомого номера - с вероятностью 70% это будет звонок от спамера, - уверяют специалисты «Лаборатории Касперского» по результатам исследования, которое они провели в регионах России с января по июль.

Каждый третий - про кредит или займы

Спам преследует граждан: сначала это были рассылки по электронной почте, с доступностью сотовой связи и развитием мобильных телефонов - SMS, в последние несколько лет усиливается атака в виде назойливых и непрошеных телефонных звонков. «Наш медицинский центр/салон красоты/фитнес-клуб проводит бесплатное обследование/сеанс массажа/тренировку» - согласитесь, вы такое не раз слышали из своей трубки. А не так давно начали предлагать «поиграть на бирже» или и вовсе делать короткие звонки, на которые не успеваешь ответить. Думаешь, по работе, что-то важное, торопишься перезвонить, а там - опять реклама.

Как показало все то же исследование, примерно трое из четырех россиян - владельцев смартфонов получают спамерские звонки каждый месяц. В Челябинской, Новосибирской, Саратовской и Свердловской областях каждый второй спам-звонок - с предложением кредита или займа.

В Ставропольском крае и большинстве других регионов таких звонков чуть меньше - каждый третий. Назойливые звонки от коллекторов постепенно идут на спад, тем не менее на Юге России они все еще представляют значительную долю в массе телефонного спама. Спам-звонки раздражают, отвлекают от работы и общения с близкими, портят настроение.

- Вот почему сегодня востребованы технические решения, позволяющие определить, кто звонит, не поднимая трубку: они помогают избежать лишних разговоров, особенно, когда вы заняты, - отметил Дмитрий Волгин, специалист по разработке программ защиты от вирусов и спама «Лаборатории Касперского».

Как отмечают эксперты, спам на мобильном работает особенно эффективно: вероятность того, что человек прочитает сообщение или ответит на звонок, составляет 95%. Как же противостоять спамерам и какие навыки стоит прокачать?

Изучаем свои права

Всегда помните, когда вы оформляете дисконтные карты, заполняете анкету покупателя и не обращаете внимания на примечания, набранные самым мелким шрифтом, скорее всего, вы попутно даете согласие на получение информации о рекламных акциях. Этот шаг развязывает руки распространителю рекламы в соответствии со статьей 18 Закона «О рекламе». А вот действуя без этого, он нарушает закон, а за это юридическому лицу, например, полагается штраф от 100 до 500 тыс. руб.

Спрашивайте у звонящих: откуда у них номер телефона, кто предоставил ваши данные и есть ли у них документ с вашей подписью, подтверждающий согласие на рекламу. И знайте: в любом случае его можно отозвать! Вам об этом нужно заявить звонящему. Если организация донимает звонками и навязывает услуги без вашего одобрения, - это повод обратиться с жалобой в Антимонопольную службу.

Факт владения личными данными и использование их без согласия владельца - тоже противозаконны и являются нарушением Закона «О персональных данных». По этому поводу нужно жаловаться в Роскомнадзор. В обе службы можно подавать заявление по почте или через форму электронных обращений на сайтах ведомств.

Не забудьте предварительно сделать записи нескольких телефонных разговоров с организацией-спамером, обязательно укажите паспортные данные владельца телефона, на который поступает реклама, предоставьте копию абондоговора и распечатку звонков от оператора. По поводу навязчивых коллекторов жаловаться нужно приставам.

Например, этим летом гражданка из Минвод обратилась к работникам отдела по надзору за коллекторами краевого Управления судебных приставов и рассказала о многочисленных звонках в свой адрес со стороны микрофинансовой организации. В деле разобрались, вердикт суда: штраф для организации в размере 150 тысяч рублей.

Учимся говорить «нет»

Звонящие незнакомцы часто используют методы психологического влияния - пытаются втянуть в разговор, показаться добрым знакомым, вызвать доверие. Их цель продолжить беседу как можно дольше, чтобы в итоге заставить человека приобрести товар или услугу, даже если они ему не нужны.

Как следует себя вести? Если от вас требуют немедленного принятия решения, берите срок на раздумье: без навязчивого воздействия будет легче размышлять логически. Вы должны знать твердо - если не давали собеседнику свой номер телефона, значит вероятность обмана и навязывания некачественного товара или услуги почти 100%. Лучше всего в принципе не вступать в разговор или прекратить его как можно раньше.

Не стоит бояться показаться невежливым, рекомендуют психологи. Человек, который звонит вам без приглашения и пытается выудить деньги, уже нарушает нормы морали. Стоит твердо сказать: «Не звоните сюда больше!». Пользуемся блокираторами Существуют специальные программы, которые блокируют спам-звонки.

Самый простой и надежный способ - обратиться за защитой непосредственно к своему мобильному оператору. Например, у МТС разработан целый арсенал, под каждую проблему можно найти конкретное решение. Самостоятельно блокирует рекламные звонки услуга «Блокировка спам-звонков», при этом она не требует настройки, скачивания приложений. МТС формирует базу спамеров, которая обновляется в онлайн-режиме по технологии Big Data. Если входящий звонок идет с номера из базы, хозяин телефона узнает об этом только из служебного SMS с отчетом.

Чтобы подключить услугу, нужно зайти в «Личный кабинет» на сайте stavropol.mts.ru или отправить вызов по номеру *230#. Работа услуги не связана с наличием интернета, что тоже удобно.

Если требуются более гибкие настройки в защите от назойливых, можно вручную внести нежелательные номера в «Черный список»: навсегда или на конкретное время, или перевести некоторые звонки на голосовую почту, чтобы прослушать, когда сочтете нужным. Можно даже выбрать, что услышит абонент из «списка» в ответ на свой звонок: «Занято» или «Аппарат абонента выключен».

Способ вывести спамера из тени - сервис «Супер АОН». Автоматическое определение номера, известное всем, к сожалению, не поможет вычислить скрытый номер у людей, которые установили «АнтиАОН». А новый сервис с этим легко справится.

НАША СПРАВКА

За прошлый год число спам-звонков в России увеличилось более чем на 30% по данным сервиса Truecaller.