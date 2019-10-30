2019-10-30T19:40:09+03:00
Происшествия

Перекрыли дорогу и разнесли "Mercedes": наглый налет в Москве провернули уроженцы Чечни

Под стрельбу из машины похитили несколько миллионов рублей [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: так происходило ограбление, а потом задержаниеФото: так происходило ограбление, а потом задержание
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Силовики задержали громил, в масках налетевших со стрельбой на "Mercedes" 14 октября в Москве. Наглое ограбление средь бела дня на Ленинском проспекте провернули уроженцы города Грозный (Чечня). На видео они рассказывают о себе оперативникам:

Вооруженные чеченцы средь бела дня ограбили иномарку в пробке в Москве.

Поймали троих, в налете участвовали шестеро. Их добычей, как сообщалось сперва, стали 6 млн рублей. Деньги собрали с торговцев продовольственных рынков родом из Средней Азии для покупки товара. Вез их курьер, а не профессиональный инкассатор. Позже сумму украденного повысили до 19 млн. Хотя точный ущерб в полиции пока не называют.

Съемка с места задержания Фото: СОЦСЕТИ

Съемка с места задержанияФото: СОЦСЕТИ

Появилось и видео самого ограбления:

Дерзкое ограбление уроженцами Чечни в Москве.

Видим, как люди в масках перекрывают дорогу и на глазах десятков свидетелей бьют окна иномарки и обчищают багажник.

У одного из задержанных нашли удостоверение Фото: СОЦСЕТИ

У одного из задержанных нашли удостоверениеФото: СОЦСЕТИ

В МВД сразу установили, что стреляли из травматического оружия. И после налета была тут же организованна операция "Перехват". Но полицейские нашли уже брошенную преступниками машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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