2019-10-31T19:14:57+03:00
Происшествия

Завернули в пеленки и оставили лежать на земле: Подкинутого младенца усыновляет житель Ингушетии

Мальчику всего три недели и он абсолютно здоров
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Республике Ингушетия мужчина собирается усыновить младенца, которого нашел на улице возле своего дома утром 31 октября. В больнице, обследовав ребенка, сообщили, что родился он три недели назад и не имеет проблем со здоровьем.

Сверток с новорожденным мальчиком местный житель села Сагопши нашел около 5 утра рядом с частным домом, сообщает местная администрация. Мальчик был завернут в пеленки и плед и лежал на земле. Сколько он там пролежал остается загадкой, но ничего угрожающего его здоровью и жизни, к счастью, не произошло.

Мужчина сразу занес находку в теплую комнату, а позднее отвез к врачам. Сейчас ребенок там и находится.

Но до официального усыновления над мальчиком на мужчину будет оформлена временная опека. Врачи сообщили о случившемся в комиссию по делам несовершеннолетних и отдел опеки и попечительства.

А правоохранители занимаются поиском родителей ребенка, которые выкинули его на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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